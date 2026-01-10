Feijóo cita a sus 'barones' en Zaragoza el 18 de enero para hacer un frente común contra la financiación de Sánchez

Archivo - Foto de familia, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a los barones del PP, al llegar a una reunión con los presidentes autonómicos del Partido Popular, en el Palacio de los Duques de Pastrana, a 6 de septiembre de 2024, en Madrid (- Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunirá el próximo domingo 18 de enero en Zaragoza a los presidentes autonómicos del PP para hacer un frente común contra la propuesta de financiación que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez y trazar las bases del modelo que el PP aprobará si llega al Palacio de la Moncloa, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

El PP ya ha anticipado que combatirá la propuesta del nuevo modelo de financiación que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que incrementa el porcentaje de cesión a las CCAA del IRPF desde el 50 al 55% y del IVA desde el 50 al 56,5%, con lo que los recursos del sistema aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el 2027.

Los 'populares' consideran que esa propuesta de financiación del Gobierno de Sánchez es un "mal modelo" porque supone dar "una patada a la unidad de España y a la igualdad" al firmar "el principio de desigualdad e insolidaridad".

El PP presentará su propio plan de financiación consensuado con las CCAA en "el plazo de un año" si llega al Palacio de la Moncloa, en línea con las bases que ya se recogen en la declaración que Feijóo y sus presidentes autonómicos firmaron el 6 de septiembre de 2024 en el Palacete de los Duques de Parcet (Madrid).

"Un sistema justo, solidario, bueno para todo el país. Ya está bien de que el rumbo de España lo decidan Junqueras, Otegi y un puñado de corruptos", ha avanzado este sábado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la inauguración de la Interparlamentaria del partido en A Coruña.

CRITICA QUE SEA JUNQUERAS EL QUE DIGA CÓMO REPARTIR EL DINERO

Por lo pronto, Feijóo volverá a reunir a sus 'barones' el próximo 18 de enero en Zaragoza en esta cumbre autonómica contra la financiación "bilateral" que han negociado en el Palacio de la Moncloa el jefe del Ejecutivo y el líder de ERC, Oriol Junqueras, según ha adelantado 'El Mundo' y han confirmado fuentes del partido a Europa Press.

Feijóo ha anunciado esta reunión en Zaragoza a sus diputados y senadores en el marco de la XXVIII Interparlamentaria que el partido está celebrando este fin de semana en A Coruña para marcar la hoja de ruta del nuevo periodo de sesiones.

El objetivo de ese encuentro en la capital aragonesa es hacer frente de manera conjunta al "agravio" que, según el PP, representa el modelo de financiación que el independentismo "ha impuesto al presidente del Gobierno", según fuentes del partido.

"No puede ser que un señor que no quiere ser español nos diga cómo hemos de repartir el dinero de todos los españoles", ha declarado Feijóo ante sus parlamentarios durante una intervención a puerta cerrada.

Ese encuentro de Feijóo con sus presidentes se produce en plena precampaña electoral aragonesa, dado que el día 8 de febrero hay convocadas elecciones autonómicas. El 'popular' Jorge Azcón, que opta a la reelección, competirá con la exportavoz del Gobierno Pilar Alegría, entre otros candidatos.

UNIDAD DE LAS CCAA DEL PP ANTE EL CPFF

Antes de esta cumbre autonómica, los consejeros de Hacienda del PP asistirán el próximo miércoles 14 de enero a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que exigirán información y transparencia al Gobierno por considerar que la propuesta que ha presentado Montero es "un parche", según sostienen fuentes del equipo económico de Alberto Núñez Feijóo.

Además, las CCAA gobernadas por el PP llevarán a esa reunión del CPFF su propia propuesta en materia de financiación autonómica, en línea con las bases que Alberto Núñez Feijóo y los presidentes del PP firmaron el 6 de septiembre de 2024 en el Palacete de los Duques de Pastrana de Madrid. Esos ejes básicos también se plasmaron en la carta que los consejeros de Hacienda del PP mandaron al Gobierno en febrero de 2025, en medio del debate sobre la quita de la deuda.

"Pediremos explicaciones en el CPFF. Falta información y falta coherencia en algunos planteamientos y resultados", expone en privado uno de los consejeros del PP que acudirá el próximo miércoles a esa reunión en Madrid.

Además, el PP critica que el Gobierno de Pedro Sánchez al negociar con ERC haya seguido de nuevo el mismo 'modus operandi' del año 2009, cuando el que fuera jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó un acuerdo con el entonces líder de los republicanos, Carod-Rovira, según fuentes de la formación.