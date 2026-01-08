Feijóo cita a la cúpula del PP en Barcelona el día 12 para abordar problemas "cotidianos" de la gente como la vivienda

Archivo - El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una reunión sectorial de vivienda con agentes sociales, en el Port Olimpic, a 24 de enero de 2025, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reunirá el lunes 12 de enero en Barcelona al comité de dirección nacional del PP para exponer sus recetas ante los problemas "cotidianos" de los españoles, como el de la vivienda, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Este encuentro en la capital catalana se producirá justo después de la XXVIII Interparlamentaria que el partido celebra este fin de semana en A Coruña bajo el lema 'Por lo importante', donde la vivienda será también una de las temáticas principales junto al empleo, la seguridad y la regeneración democrática.

Más allá de los casos de presunta corrupción y de la situación geopolítica tras el ataque de EEUU a Venezuela y la guerra en Ucrania, Feijóo quiere arrancar el curso político exhibiendo que son un "partido de gestión" que se ocupa de los problemas de los españoles, ante la subida de la cesta de la compra, la pérdida de poder adquisitivo de los españoles, la "asfixia" fiscal o la falta de viviendas.

Así lo expuso ya públicamente este miércoles el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, tras la primera reunión del comité de dirección del partido este año que presidió Feijóo en Madrid. "Vivimos la peor España y la más cara", aseveró, para subrayar que con Sánchez el conjunto de la cesta de la compra ha subido más de un 40% y cada español paga 3.500 euros más en impuestos.

"La vida cotidiana de la gente es una prioridad para el PP de Feijóo", han señalado a Europa Press fuentes de su equipo, que ya avanzan que en las próximas semanas seguirán centrados en defender sus propuestas para rebajar el IVA de los alimentos básicos, bajar impuestos o buscar "soluciones agresivas" para que descienda el precio de la vivienda.

En 'Génova' aseguran que el PP pretende que aquellos que no han confiado aún en el PP pese a "la corrupción" que rodea al Gobierno, la amnistía o los casos de acoso sexual, "encuentren en la política económica y social un argumento para hacerlo".

HABLAR DE VIVIENDA EN LA "ZONA CERO DE LA CRISIS"

Así, el PP busca trasladar que son "un partido sensible a los problemas que afectan al día a día de los españoles" con la vista puesta en las próximas citas electorales: habrá elecciones en Aragón el día 8 de febrero y después seguirán las autonómicas en Castilla y León --en marzo-- y en Andalucía, previsiblemente en junio.

"El sanchismo nunca, nunca, nunca ha estado especialmente centrado en solucionar problemas, está centrado en intentar solucionar sus propios problemas", ha abundado este jueves desde Málaga el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo.

Uno de los temas clave del comité de dirección del PP del día 12 será el vivienda, ya que consideran que Barcelona es "la zona cero de la crisis". Además, el PP hará hincapié en la ocupación ilegal y su propuesta para promover los desalojos en 24 horas que recoge su 'Ley Antiokupación', que está "bloqueada" en el Congreso, según fuentes 'populares'.

La vivienda ha centrado varias de las visitas de Feijóo a Barcelona en los últimos meses. En enero de 2025 también viajó a la capital de Cataluña para mantener un encuentro con agentes sociales del sector.

ACUERDO DE FINANCIACIÓN DE SÁNCHEZ Y JUNQUERAS

En 'Génova' admiten que en la reunión del PP en Barcelona se hablará también de financiación, después de que este mismo jueves el presidente de ERC, Oriol Junqueras, haya anunciado un acuerdo con el Gobierno que supondrá 4.700 millones de euros más para su comunidad y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

Según Bendodo, ese pacto supone "enterrar" la igualdad y evidencia que para Sánchez hay "españoles de primera" y "españoles de segunda". "Si quiere hablar de financiación autonómica, tiene que hacerlo por los cauces establecidos, que es convocar la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es lo que debería hacer, tiene que hablar con todos de lo que es de todos", ha apostillado.

El PP considera que "la foto de hoy entre Sánchez y Junqueras es la foto de la desesperación de un presidente del Gobierno negociando la poca vida política que le queda". "Sánchez está ahora mismo de rodillas implorando oxígeno a un dirigente inhabilitado", ha denunciado Bendodo.

OTRAS REUNIONES DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN FUERA DE MADRID

No es la primera vez que Feijóo desplaza al comité de dirección del PP fuera de la sede nacional del PP en la calle Génova. Así lo hizo el pasado mes de septiembre cuando reunió a la cúpula del PP en Aranjuez (Madrid) y el pasado mes de noviembre cuando hizo lo mismo en Melilla, en línea con su apuesta por "descentralizar" la política nacional.

El próximo lunes esa reunión será en Cataluña, que es una región clave para el PP en la carrera de Feijóo hacia el Palacio de la Moncloa. Por eso el jefe de la oposición ha multiplicado sus visitas a esta autonomía en el último año, en la que el PP también siente de cerca la competencia de Vox.

Así, según el Barómetro de Opinión Política de 2025 publicado a finales de noviembre, el PSC ganaría las catalanas (38-40 escaños) seguido de ERC (22-23) mientras que Junts y Aliança Catalana empatarían (19-20). Por su parte, Vox (13-14 escaños) superaría al PP, que obtendría 12-13 diputados.