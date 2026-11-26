El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, antes del debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este jueves al presidente, Pedro Sánchez, la inflación utilizando como ejemplo la subida del precio de la pizzería favorita del político socialista, Luna Rosa, que según ha dicho ha sido de un 45% desde que gobierna.

Durante el debate de los cuatro principales candidatos a la Presidencia organizado por la Academia de la Televisión, Feijóo ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo por el incremento de los precios y le ha recomendado que coja "la factura de la luz, el ticket del súper o el de la gasolinera" y "comprobará" que la compra, la luz o el diésel han subido.

Ha sido entonces cuando Feijóo ha mencionado este restaurante, y ha escogido este ejemplo porque Sánchez, en 2010, cuando era un diputado raso, compartió en su cuenta de la red social 'X' (por entonces Twitter) que estaba "con sus colegas en el restaurante Luna Rosa, comiendo una pizza cojonuda".

UNA PIZZA "COJONUDA"

"Usted conoce la Pizzería Luna Rosa, ¿verdad, señor Sánchez? Dice usted que la pizza del Luna Rosa, perdóneme, es cojonuda. ¿Sabe usted cuánto ha subido esa pizza desde que usted gobierna? Exactamente un 45%", le ha dicho al jefe del Ejecutivo.

En este intercambio, Feijóo también ha dicho a Sánchez que cuando los españoles "abren la nevera" no le ven a él ni a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, "sino que no pueden llegar a fin de mes".