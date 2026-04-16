Feijóo condena la actitud del diputado de Vox que se encaró con la presidencia del Congreso y alude a otros incidentes

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el director de El Español, Pedro J. Ramírez, durante el VI Foro Económico ‘Wake Up, ¡Spain!, Wake Up Europe!’, organizado por El Español, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha condenado la actitud del diputado de Vox que el pasado martes se encaró con la presidencia del Congreso y ha dejado claro que es "evidente" que su partido no puede "compartir en ningún caso" lo ocurrido. Eso sí, ha extendido esa condena a otros incidentes que también suponen una falta al "decoro" de la Cámara.

"Cualquier tipo de incidencia de diputados que falten al decoro de la Cámara siempre la vamos a condenar y la condenamos", ha declarado Feijóo en declaraciones a los medios tras intervenir en el foro 'Wake Up, Spain', que ha organizado 'El Español'.

Este miércoles, varios ministros pidieron al Gobierno que condenara la actitud del diputado de Vox por Alicante José María Sánchez García, que se encaró con la una letrada de la Mesa del Congreso y con la Presidencia, lo que motivó su expulsión del hemiciclo.

Feijóo ha asegurado que es "evidente" que el PP no puede "compartir en ningún caso" la actitud del diputado de Vox. "Es evidente. No hay que profundizar mucho en este asunto", ha manifestado.

El presidente del PP ha insistido en "que cualquier tipo de incidencia de diputados que falten al decoro de la Cámara siempre" va a contar con la condena de su partido. "Hay multitud de hechos, lamentablemente, en los que se falta al decoro de la Cámara. Todos, incluido este no tienen en ningún caso ni el respaldo ni la comprensión del Partido Popular", ha zanjado.

VE "MUY GRAVE" LO QUE ESTÁ OCURRIENDO EN EL CONGRESO

Dicho esto, el líder del PP ha recalcado que lo que es "muy grave" es "lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados" y ha subrayado que así lo ha dicho hasta el Tribunal Constitucional en una reciente sentencia porque la Mesa de la Cámara "está bloqueando constantemente las leyes que se aprueban" en el Senado. "Y esto es especialmente grave", ha enfatizado.

En concreto, el Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad un recurso de amparo que presentó el PP contra la decisión de la Mesa del Congreso de prorrogar 71 veces el plazo de presentación de enmiendas de un proyecto de ley para el que se decidió que su tramitación fuera por el procedimiento de urgencia.