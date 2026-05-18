Feijóo convoca el congreso del PP catalán para el 27 de junio y el cónclave de NNGG para el 11 de julio

Archivo - El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , durante una reunión sectorial de vivienda con agentes sociales, en el Port Olimpic, a 24 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este lunes que el congreso del PP catalán se celebrará el próximo 27 de junio y se prevé que de nuevo sea elegido presidente Alejandro Fernández. Además, ha informado de que el próximo 11 de julio tendrá lugar el congreso de Nuevas Generaciones, en el que se relevará a la vasca Beatriz Fanjul.

Feijóo ha informado de estos dos cónclaves en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP --máximo órgano del partido entre congresos-- que se ha reunido para analizar los resultados de las elecciones andaluzas, en las que la candidatura de Juanma Moreno logró una amplia victoria (53 escaños) pero se quedó a dos de la mayoría absoluta.

El líder el PP quiere engrasar la maquinaria electoral con la vista puesta en las próximas elecciones generales y ahí se enmarca la convocatoria de estos dos congresos, el de Cataluña y el de Nuevas Generaciones.

El propio Feijóo ha dicho ante la Junta Directiva Nacional que el cambio en España está "más cerca" y se ha comprometido a liderarlo para llegar al Palacio de la Moncloa. Según ha recalcado, "la campaña para lograr el cambio en España empieza hoy".

SIN CONGRESO DEL PP CATALÁN DESDE 2022

La Junta Directiva Nacional del PP ha puesto fecha hoy al cónclave del PP catalán, un congreso pendiente desde el año 2022 y que se ha ido retrasando, dado que el último tuvo lugar hace más siete años, en noviembre de 2018.

Entonces fue elegido presidente del PPC, Alejandro Fernández, con el 97,1 por ciento de los votos y ahora se prevé que sea de nuevo elegido presidente del partido en Cataluña. En los últimos meses ha habido ciertas desavenencias con la cúpula del PP pero se han reconducido, según fuentes 'populares'.

RELEVO DE FANJUL EN EL CONGRESO DE NNGG

Feijóo también ha anunciado que en julio se celebrará el congreso de Nuevas Generaciones del PP, que deberá elegir un relevo de la diputada nacional vasca del PP Beatriz Fanjul, que ya supera los 30 años.

La organización juvenil del PP acometió el pasado mes de marzo u cambio. Así, el diputado nacional del Grupo Popular Miguel Ángel Sastre fue elegido por unanimidad este jueves nuevo secretario general de NNGG, en sustitución de Carlo Giacomo Angrisano, que comunicó su dimisión el pasado 8 de marzo.