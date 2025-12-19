Feijóo cree que Guardiola puede sacar 10 puntos al PSOE: "Será un mensaje clarísimo a Sánchez"

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, participan en un acto público, en el Pabellón Municipal Juan de Dios Ordóñez, a 16 de noviembre de 2025, en Lobón, Badajoz, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, será la ganadora de las elecciones autonómicas de este domingo y que la distancia con el PSOE puede llegar a los 10 puntos. A su entender, esa "caída histórica" de los socialistas sería un "mensaje clarísimo" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En las elecciones extremeñas del 28 de mayo de 2023, el PSOE fue el ganador de los comicios con 242.659 votos (39,9%) y 28 escaños, seguido muy de cerca por el PP, que logró también 28 diputados (38,84%) pero seis mil votos menos. Entonces, Vox logró cinco escaños (8,12%) y Unidas por Extremadura cuatro diputados (5,98%).

En los comicios de este domingo los 'populares' aspiran a lograr más votos que toda la izquierda e incluso a sacar 10 puntos de diferencia con el PSOE, según ha reconocido Feijóo en una conversación informal con los periodistas en la Copa de Navidad del PP.

EXTREMADURA, "TIERRA DEL PSOE"

El líder del PP ha recordado que Extremadura ha sido "la tierra del PSOE" en los últimos años --solo el 'popular' José Antonio Monago gobernó en 2011 gracias a la abstención de IU-- y ha añadido que si ahora Guardiola saca 10 puntos al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, tendrá trascendencia desde el punto de vista sociológico.

"Si hay una diferencia de 10 puntos es un mensaje clarísimo a Sánchez", ha afirmado Feijóo en su charla con los periodistas, donde ha revelado que espera que el PP supere los 30 escaños y el 40% del voto. Eso sí, ha admitido que la mayoría absoluta en esta comunidad es prácticamente "imposible" por el sistema de restos en solo dos provincias.

De acuerdo a sus datos internos, Feijóo ha señalado que PP, Vox y Unidas por Extremadura subirán en las elecciones del domingo mientras que el PSOE es el único partido que va a bajar, apuntado a que ese batacazo podría ser "histórico". Además, no entiende que Sánchez haya optado por un candidato "procesado" --en la causa que afecta al hermano del presidente del Gobierno-- cuando incluso va en contra de los propios Estatutos del PSOE.

En el caso del partido de Santiago Abascal creen que ese crecimiento puede llegar hasta el 12% --8 o 9 escaños-- pero en 'Génova' esperan reducir su influencia, de forma que ahora solo baste su abstención en la investidura y no el 'sí' como ocurrió hace dos años y medio.

NO ESTARÁ EN EL CIERRE DE CAMPAÑA CON GUARDIOLA

Tras el debate celebrado anoche en TVE --al que no asistió Guardiola--, Feijóo ha apoyado la ausencia de la candidata del PP, subrayando que ha tenido más impacto las entrevistas que ha concedido en medios de comunicación que su presencia en ese plató. Es más, cree que en ese debate fue una "jauría" y se evidenció que los partidos de la oposición no tiene proyecto.

Feijóo, que se está recuperando de una gripe que le obligó a suspender su agenda este miércoles y jueves, no tiene previsto acudir esta noche al cierre de campaña de Guardiola en Badajoz, donde ha programado una zambombá flamenca a las 20.00 horas en el Polideportivo Municial Las Palmeras.