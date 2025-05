Feijóo critica que Sánchez no lleva el gasto militar al Congreso porque los ministros de Sumar "piden salir de la OTAN"

Advierte de que España no puede vivir con "este colesterol político" que podría desencadenar "un infarto masivo" si no se remedia

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado de "anomalía ética" que el Gobierno pretenda aplicar una subida del gasto militar sin someterla a votación en el Congreso y sin nuevos Presupuestos Generales, para achacar al presidente, Pedro Sánchez, que no lo hace porque los ministros de Sumar reclaman salir de la OTAN.

"Si la mitad de su Gobierno se quiere salir de la OTAN ¿cómo va a llevar al Congreso un plan de rearme para cumplir con los compromisos de la OTAN? Vivir en este tipo de anomalía política, presupuestaria y ética no podemos acostumbrarnos", ha manifestado este jueves en un foro informativo organizado por el diario 'Expansión'.

Durante su intervención, Feijóo ha cuestionado la falta de concreción del Gobierno respecto a su plan en materia de defensa, más allá de llegar al 2% del PIB, y se ha preguntado cómo se puede pretender que el PP dé su apoyo si el Ejecutivo no lo somete a votación.

El líder de la oposición ha cargado contra la actitud del presidente de eludir el Congreso, pretender invertir casi 10.500 millones más en defensa de forma inmediata y con perspectiva incluso que hablan de que se tiene que llegar al 3% o incluso al 5% en el futuro, como manifestó recientemente el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.

CALIFICA LA COALICIÓN PSOE Y SUMAR DE "CORESTEROL POLÍTICO"

Al respecto, Feijóo ha criticado también que España tiene que afrontar la cuestión del gasto militar cuando mantiene los Presupuestos prorrogados desde el año 2022, una circunstancia que diversos expresidentes latinoamericanos no se podían creer durante un foro en el que participaron este miércoles junto el exlíder popular José María Aznar.

En este sentido, ha señalado que la "ingenuidad del legislador constitucional" no prevía que un presidente del Gobierno, como es el caso de Sánchez, no presente nuevas cuentas públicas como pauta la Carta Magna y ha alertado de que España no puede "vivir indefinidamente" con los Presupuestos de 2022.

Feijóo ha desgranado que el gasto militar es "estructural", con un "contenido económico enorme" y una afectación presupuestaria evidente. Por tanto, ha denunciado que no se puede eludir la aprobación del Congreso ni traer una ley de crédito extraordinario para financiarlo.

A su juicio, la razón de Sánchez para no votarlo en el Congreso es el rechazo de Sumar, su socio de coalición, y que España no puede vivir con "este colesterol político", que empieza a "afectar a los órganos vitales" de la gobernabilidad y al que se tiene que poner tratamiento. "Y si no se le pone, va a tener un infarto masivo dentro de poco tiempo", ha zanjado.

ACABAR CON LA "PERSECUCIÓN" DE SÁNCHEZ A LOS JUECES

Luego y cuestionado sobre su modelo de justicia, Feijóo ha subrayado que su propuesta es una "enmienda a la totalidad" de la política de "persecución a los jueces" que atribuye a Sánchez y volver a la Constitución.

Por tanto, ha prometido que cuando sea presidente España volverá "otra vez a la separación de poderes" y que el "código" que defiende el PP es que nadie pueda formar parte del Consejo General del Poder Judicial "si no lleva como mínimo cinco años fuera" de cualquier cargo constitucional.

También ha planteado que nadie podrá ser fiscal general del Estado si no cumple este criterio y que ningún ministro podrá volver a la jurisdicción ordinaria hasta que no pasen, al menos, dos años desde el ejercicio de su puesto en el Gobierno.

También ha postulado que no habrá vocales en el Tribunal Constitucional que hayan tenido algún tipo de responsabilidad política, ya sea en ayuntamientos, comunidades autónomas o en el Gobierno central.

Por otro lado, ha reivindicado que el nuevo Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación fue acordada con el PP, es el órgano judicial que ahora "funciona con mayor independencia".