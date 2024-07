Feijóo critica que varios magistrados del TC no se hayan abstenido en el caso de los ERE

Asegura que se ha "pactado" con el PSOE andaluz "exonerar de responsabilidades" a cargos como Chaves o Griñán



MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles, tras las decisiones que está tomando el Tribunal Constitucional en el caso de los ERE de Andalucía, que hay un "vacío legal" en relación con la abstención de los magistrados del Constitucional. A su entender, varios de ellos deberían "haberse abstenido" en este caso.

Así se ha pronunciado Feijóo al hilo de goteo de fallos del TC sobre el caso de los ERE, dos días después de que acordase exonerar toda la malversación por la que fue condenado el expresidente andaluz José Antonio Griñán y parte de la prevaricación por la que se condenó a su predecesor Manuel Chaves en este procedimiento.

Al ser preguntado expresamente por el caso de los ERE tras las decisiones del del Tribunal Constitucional anulando condenas, Feijóo ha indicado que "hay un vacío legal en materia de abstención de los magistrados del Tribunal Constitucional".

"Estoy absolutamente convencido que varios magistrados del Tribunal Constitucional deberían haberse abstenido en el fallo de los ERE por incompatibilidad de sus trabajos y sus decisiones en los empleos públicos anteriores", ha indicado.

Feijoo ha recordado que están tramitando en el Congreso la ley orgánica que han pactado PSOE y PP para "modificar las condiciones para ser miembro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", que recoge "una fundamental" que hizo que su partido firmase ese acuerdo: que ni un solo miembro del Consejo ni el Fiscal General del Estado "puedan tomar posición de su cargo si lleva menos de cinco años fuera de la política".

"Si aplicásemos esa ley al Tribunal Constitucional, hay dos magistrados que no podrían serlo o estarían en supuestos de ilegalidad: un ex ministro de justicia del señor Sánchez y una ex directora general en Moncloa del señor Sánchez", ha dicho, en alusión a Juan Carlos Campo y Laura Díez.

Feijóo ha afirmado que "lo que se ha pactado con el Partido Socialista de Andalucía es exonerar de responsabilidades a determinados directivos máximos del Partido Socialista de Andalucía, dos de los cuales no solamente fueron presidentes de la Junta sino que fueron presidentes del PSOE".

EL PP PIDIÓ LA ABSTENCIÓN DE VARIOS MAGISTRADOS DEL TC

Hace una semana, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ya pidió la abstención de tres magistrados del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, que preside el tribunal de garantías. En este último caso, indicó que su formación quiere que se aparte de los recursos que afecten a este caso como ya hizo cuando era magistrado del Tribunal Supremo.

Bendodo afirmó entonces que el Constitucional "no puede convertirse en un órgano de relectura" o de "revisión de las sentencias" y ha resaltado que más de 20 juzgados, incluida la Audiencia Provincial de Sevilla y el propio Tribunal Supremo, "confirmaron y ratificaron las sentencias a los condenados por prevaricación y malversación".