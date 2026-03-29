Feijóo cumple cuatro años en Génova con un PP unido por sus victorias electorales pero sin liberarse de la sombra de Vox

Archivo - El presidente del PP, Albero Nuñez Feijoo, durante el congreso del PP-A. A 9 de noviembre de 2025. Tercera, y última, jornada del XVII Congreso del PP-A, que incluye la intervención de los presidente del PP, Albero Nuñez Feijoo, y del presidente - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Yo he venido aquí para ganar y gobernar. Si no, no hubiera venido. Lo vamos a intentar hasta el último aliento". Es el mensaje que lanzó Alberto Núñez Feijóo el 1 de abril de 2022 en el congreso extraordinario de Sevilla que lo eligió presidente del PP tras una profunda crisis interna que acabó con el liderazgo de Pablo Casado al frente de la formación.

Cuatro años después, el presidente de los 'populares' reivindica un PP "unido" gracias a sus victorias electorales aunque siga sin liberarse de la sombra de Vox. "Desde que llegué a la Presidencia del Partido Popular hemos ganado casi todas las elecciones. Diez de doce. Y os lo quiero agradecer francamente", afirmó ante la plana mayor del PP hace tan solo dos semanas, tras el último triunfo en Castilla y León.

El 'barón' gallego --Ourense, 1961-- tomó las riendas del PP tras gobernar la Xunta casi 14 años. Se instaló en la séptima planta de Génova 13 con el reto de convertirse en alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez y frenar a Vox, un partido que, según recuerdan en su equipo, tenía entonces 52 escaños (14,8%) pero que en las generales de julio de 2023 retrocedió hasta los 33 diputados (12,38%).

En 'Génova' recuerdan que cuando Feijóo desembarcó en Madrid "había amenaza de sorpasso de Vox al PP" porque ambos estaban "casi empatados en algunas encuestas". "Al final pasamos de 89 a 137 diputados, 104 más que Vox en las elecciones del 2023", recalcan fuentes del PP a Europa Press para trasladar la idea de que han logrado mantener a raya a los de Santiago Abascal.

Sin embargo, Vox ha ido escalando posiciones en las últimas elecciones autonómicas y tiene la llave para la gobernabilidad en Extremadura, Aragón y Castilla y León, un escenario que hace presagiar que se convertirá de nuevo en un pieza clave si se celebran generales en España. "Nos hemos despegado de Vox, que si está creciendo ahora no es a costa del PP como ocurría en 2022", subrayan en el equipo de Feijóo.

UNIDAD DEL PARTIDO TRAS UNA CONVULSA CRISIS INTERNA El 20 de febrero de 2022, alrededor de 3.000 personas cortaron la calle Génova --donde se ubica la sede nacional del PP-- al grito de 'Casado dimisión' y 'Ayuso presidenta', una movilización que marcó un punto de inflexión y certificó el fin del liderazgo de Pablo Casado.

El conflicto entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, larvado meses atrás, estalló la noche del 16 de febrero de 2022 tras publicarse informaciones sobre un supuesto espionaje al hermano de la presidenta madrileña. En plena resaca de las elecciones en Castilla y León y con el debate abierto entonces sobre si pactar o no con Vox, en la madrugada del 24 de febrero Casado pactó su salida con los 'barones' territoriales del PP, que a su vez daban la bienvenida a Feijóo.

En la dirección 'popular' destacan que antes de la llegada de Feijóo a Madrid "había manifestaciones en la puerta de Génova" por la crisis interna, pero ahora cuentan con una unidad y estabilidad que "permite triunfar" en las urnas, según fuentes de la formación.

"Nos ha acompañado la gestión orgánica y la gestión electoral. Y tenemos el Partido Popular más fuerte de la historia, porque sin ser Gobierno de España tenemos más poder territorial que nunca", recalcan fuentes del PP, recordando que gobiernan para más del 70% de los ciudadanos.

Esa unidad se ha visualizado también con sus antecesores en el cargo: José María Aznar y Mariano Rajoy, a los que Feijóo ha definido como sus "referentes". Después de años de distanciamiento entre ambos, Feijóo logró la foto del reencuentro de los dos expresidentes en Valencia en febrero de 2023 y reivindicó una vez más su legado.

MÁS DE UNA DOCENA DE VICTORIAS ELECTORALES EN CUATRO AÑOS

El bautismo político de Feijóo como líder nacional del PP fue con los comicios andaluces de junio de 2022, en los que se volcó de lleno con caravana electoral propia. Esos comicios llevaron a Juanma Moreno a conseguir por primera vez la mayoría absoluta para el PP en esta región, feudo histórico de los socialistas.

A esa victoria, seguirían otras muchas en estos cuatro años, incluidas tres de ámbito nacional: generales, municipales y europeas. Ahora se implicará de nuevo en la carrera electoral andaluza ante la cita del 17 de mayo con el objetivo de revalidar resultados y mantenerse en el Palacio de San Telmo.

En el cuartel general del PP consideran que una nueva mayoría absoluta de Moreno, un reto que no descartan en 'Génova', sería un "trampolín" que allanaría el aterrizaje de Feijóo en el Palacio de la Moncloa, tras la frustración que supuso dentro del PP no lograrlo en 2023.

"HAY OTRA FORMA DE GOBERNAR"

Feijóo fue encumbrado presidente del PP en el congreso Sevilla --la misma ciudad en la que 32 años antes Manuel Fraga pasó el testigo a José María Aznar-- con dos mantras que siguen estando presentes en su vocabulario: hay "otra forma de gobernar" distinta a la de Pedro Sánchez y su compromiso de "derogar el sanchismo".

El pasado mes de julio se celebró el XXI congreso del PP, que lo reeligió de nuevo presidente con el 99,24% de los votos. Allí pidió de nuevo al PP "trabajar" para volver a conseguir 10 millones de votos en las próximas elecciones generales, al tiempo que presentó su decálogo de tareas prioritarias si llega Moncloa que impulsará en sus primeros 100 días de Gobierno, empezando por un plan de regeneración democrática que recupere el Estado de Derecho.

En ese cónclave se comprometió además a reducir la inmigración ilegal, bajar los impuestos, impulsar un Pacto Nacional del Agua, aprobar un plan de Vivienda, reforzar la seguridad o dar más médicos a España. "Yo no voy a prometer nunca imposibles. Mesianismo sin escrúpulos ya hemos tenido bastante. Lo que sí garantizo es no equivocarme de prioridades", prometió.

Los 'populares' dan por hecho que el presidente del Gobierno --al que llamó "perdedor" en la última sesión de control en el Congreso al hilo de sus derrotas electorales-- intentará agotar la legislatura pero aseguran estar "preparados" para asumir la responsabilidad de Gobierno con Feijóo.

El líder del PP dispone de su "última bala", según admiten cargos del PP, para derrocar a Pedro Sánchez en las urnas. Si ese pronóstico no se cumple, se abriría una nueva crisis interna que tiene en todas las quinielas sucesorias dos nombres: Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno.