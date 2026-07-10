Feijóo da su apoyo a las familias de los fallecidos en el incendio de Almería y "fuerza" para los desalojados

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, en el Auditorio de Castellón, a 3 de julio de 2026, en Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Carme Ripollés - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido el pésame con todas las familias de los fallecidos a causa del incendio de Los Gallardos, en Almería, y ha pedido a los ciudadanos seguir las indicaciones de las autoridades.

El líder popular ha compartido en su cuenta de 'X' un post en el que lanza un mensaje de apoyo para los familiares de las víctimas y "fuerza" para los vecinos que han sido desalojados.

Además, ha recordado la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y cuerpos de bomberos y pone el foco en la rápida colaboración de las administraciones para una pronta actuación sobre los focos de incendio en "estas horas cruciales".