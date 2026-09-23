Feijóo defiende la españolidad de Ceuta y Melilla y recalca que su integridad "no es una cuestión abierta a negociación"

Archivo - El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, y de Ceuta, Juan Jesús Vivas, junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el último congreso nacional del PP. - PP MELILLA - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este miércoles la españolidad de Ceuta y Melilla y ha recalcado que la integridad de ambas ciudades "no es una cuestión abierta a negociación".

"Ceuta y Melilla forman parte de España desde hace siglos, con los mismos derechos y la misma dignidad que cualquier otro territorio. Su integridad no es una cuestión abierta a negociación", ha afirmado Feijóo en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

El jefe de la oposición se hace eco del artículo que han publicado en 'El Mundo' el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, bajo el título 'Ceuta y Melilla son España'.

"Comparto la defensa de la españolidad de ambas ciudades que hacen los presidentes Imbroda y Vivas. Tienen todo mi apoyo. Con Ceuta y Melilla, siempre", ha manifestado el presidente de los 'populares' en su mensaje.

VIVAS E IMBRODA: NO CABE COMPARACIÓN CON GIBRALTAR O EL SÁHARA

En ese artículo, Vivas e Imbroda responden a la tribuna del escritor Tahar Ben Jelloun --que defendía un acuerdo para devolver ambas ciudades a Marruecos y hablaba de una supuesta "colonización que no tiene sentido"-- subrayando que Ceuta y Melilla "no son territorio marroquí", como tampoco "territorios pendientes de descolonización".

Además, dejan claro que "no existe ninguna soberanía marroquí que España deba 'devolver' ni una cuestión pendiente que pueda resolverse negociando el futuro de dos ciudades españolas a espaldas de sus ciudadanos". Tampoco "cabe la comparación con Gibraltar o con el Sáhara Occidental" pues ambos figuran en la relación de "territorios no autónomos de Naciones Unidas". "Ceuta y Melilla, no", resaltan Vivas e Imbroda.

Tras señalar que, 50 días después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, "la ciudad es una olla a presión a punto de explotar", avisan que la buena vecindad entre España y Marruecos "no puede construirse a costa de la integridad territorial de uno de los dos países" sino que el respeto debe ser "recíproco".

Según reiteran, Ceuta y Melilla son "españolas" y piden al autor del artículo una rectificación de sus afirmaciones "incorrectas" sobre la realidad histórica, jurídica y territorial de ambas ciudades.