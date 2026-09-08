Feijóo defiende las explicaciones de Ayuso por el ático y cree que sigue la polémica porque no se permitía para oficina

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), el presidente local y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Getafe, Antonio José Mesa (c), y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (i), durante la inauguración de las Jornadas Parlamenta - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este martes las explicaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el ático de Chamberí y ha admitido que sigue la "polémica" porque se compró un inmueble para albergar oficinas durante unas obras en la sede regional de Sol cuando su "uso social" no lo permitía.

Feijóo ha reiterado que "desde el primer día" la presidenta madrileña le aseguró que "no estaba comprando ninguna residencia oficial", sino que buscaban un lugar para ubicar oficinas mientras durasen las obras en la Presidencia de la Comunidad.

"Estaba buscando un lugar para poner su oficina. Fin de la cita", ha zanjado el presidente del PP en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que también ha reprochado la "obsesión" del Gobierno de Pedro Sánchez con Ayuso, que ya es algo "clásico" pero que en la últimas semanas ha aumentado "con mayor interés".

Feijóo ha insistido en que se le informó de que se estaba buscando un local para oficinas, si bien ha reconocido que es "evidente" que el uso social del inmueble que se compró no lo permitía. "Por eso entiendo que sigue la polémica", ha admitido, para después reprochar que el Gobierno del PSOE quiera dar "ejemplo de decencia" cuando es "indecente". "A mí me parece una exageración impropia", ha añadido.

Dicho esto, ha defendido que un líder autonómico puede vivir en una residencia oficial como él hizo cuando fue presidente de la Xunta de Galicia y que el procedimiento es "adquirir un inmueble" que "tiene que tener unas características técnicas y en materia de seguridad".

DIJO QUE PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD DEBE EXPLICACIONES

En una entrevista con Europa Press, Feijóo afirmó que conocía desde abril que el Gobierno madrileño buscaba un lugar para "un traslado temporal" del equipo de secretaría y gabinete de Presidencia mientras se ejecutaban las obras de remodelación en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol.

El presidente nacional del PP afirmó que se compró un inmueble que "no se podía destinar a oficina" y añadió que se ha puesto a la venta "para financiar los problemas de los incendios de la Comunidad de Madrid". "Es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a oficina con el interés de que se ubicase allí una oficina. Eso es todo", concluyó.