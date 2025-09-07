Feijóo defiende "no desprestigiar" un evento que "es de todos" ante las protestas propalestinas en La Vuelta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en el Hotel NH Collection Palacio de Aranjuez, a 1 de septiembre de 2025, en Aranjuez, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido "no desprestigiar" un evento que "es de todos" en referencia a las protestas propalestinas en La Vuelta que han dejado este domingo al menos diez detenidos a su paso por la provincia de Lugo.

"La Vuelta también es marca España y para defender la causa palestina no hay que desprestigiar un evento que es de todos los españoles o poner en riesgo la seguridad. Así no", ha trasladado el líder de la oposición a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, alegando que ni respalda "lo que ocurre en Gaza" ni que "una competición sea boicoteada por motivos políticos".

Así se ha expresado después de que al menos diez manifestantes propalestinos hayan sido detenidos en el tramo final de la 15ª etapa de La Vuelta en los municipios lucenses de O Corgo y Monforte de Lemos. A este segundo emplazamiento los ciclistas tenían prevista su llegada pasadas las 17.00 horas. Como consecuencia de las protestas, los ciclistas Javier Romo, del Movistar, y Edward Planckaert, del Alpecin, han sufrido caídas.

Las detenciones se han efectuado por desorden público "con peligro para la integridad de las personas", según han trasladado fuentes conocedoras de las mismas. De esta forma, ocho han sido efectuadas en O Corgo a cargo de agentes de la Guardia Civil y otras dos han sido realizadas en Monforte por efectivos de la Policía Nacional.

Entre las personas arrestadas se encuentra la responsable comarcal de Lugo Sur del BNG, Rosana Prieto, según han confirmado fuentes del partido a Europa Press.

Varias movilizaciones habían sido convocadas en municipios lucenses durante la jornada para protestar contra la participación de un equipo israelí (Israel Premier Tech) en la competición deportiva. Sin embargo, los episodios de mayor tensión han tenido lugar en estas dos localidades.

PROTESTAS EN MONFORTE

Fuentes de las entidades organizadoras de las manifestaciones han denunciado "cargas policiales" y una "represión brutal", que se originó antes de la llegada de los ciclistas a Monforte. Así, han informado de que la Policía llegó a "identificar a varias personas" que portaban banderas palestinas.

La primera de las detenciones en el municipio monfortino tuvo lugar después de que los manifestantes entonasen consignas propalestinas e intentase desplazar las vallas. Este episodio ha llevado al dispositivo de seguridad a realizar un doble vallado en un punto a 150 metros de la línea de meta.