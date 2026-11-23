El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular, en la plaza de toros, a 21 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este lunes poder pactar con Vox tras las elecciones generales y ha subrayado que cualquier pacto se enmarcará en la legalidad, como hicieron en los acuerdos sellados en cuatro comunidades autónomas. Dicho esto, ha avisado que son "intocables" las leyes de igualdad y los derechos LGTBI.

"El cumplimiento de las leyes es fundamental", ha declarado Feijóo en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press, al ser preguntado si hay alguna línea roja para un posible pacto con Vox tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

En este punto, ha subrayado que "las leyes de igualdad para perseguir realmente el machismo es intocable". "El colectivo LGTBI y sus derechos son intocables", ha enfatizado el presidente del Partido Popular.

Eso sí, Feijóo ha señalado que "todo esto" ya lo han hablado en las negociaciones que han mantenido para formar gobierno en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. "Es que todo esto ya lo hemos discutido. Es que todo esto está en el acuerdo de las comunidades autónomas.

"VOX SIGUE SIENDO LA TERCERA FUERZA"

Al ser preguntado qué le diría a los votantes que tienen miedo a un posible pacto del PP con Vox tras el 29N, el líder del PP ha señalado que sería un pacto con luz y taquígrafos como el que han hecho en las comunidades y no "un pacto encapuchado" como el que, a su juicio, hizo Pedro Sánchez con Bildu en esta legislatura.

El líder del PP ha señalado que Vox "sigue siendo la tercera fuerza" y "además va a sacar buenos resultados" en las urnas. "Más de cuatro millones de ciudadanos le van a votar", ha dicho, para añadir que si él necesita "completar" su mayoría "respetará el resultado de las urnas".

Preguntado entonces si Vox no le genera el recelo que le generaba hace unos años, el presidente del PP ha señalado que "Vox ha ido adaptando su mensaje a la realidad que le toca vivir a cada uno", subrayando que ya están "gobernando" con Vox en esas autonomías "para más del 30% de la población".