Feijóo denuncia que el Gobierno español sea el único voto en contra al Reglamento de Retornos con Ceuta "aún invadida"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez haya sido el único que ha votado en contra del Reglamento de Retornos de la UE cuando Ceuta sigue "todavía invadida", tras la entra masiva de alrededor de 80.000 migrantes irregulares a finales de julio.

Este jueves, los Veintisiete han dado luz verde definitiva a la controvertida reforma que endurece la política de retornos de la Unión Europea y consolida la externalización de los centros de deportación en terceros países, a donde trasladar a los migrantes sin derecho a asilo mientras se completa su expulsión de la UE.

Así se ha acordado en una reunión de ministros de Interior de la Unión Europea celebrada en Luxemburgo, en la que el titular español, Fernando Grande-Marlaska, ha votado en contra porque el Gobierno mantiene sus dudas respecto a la compatibilidad de estos centros con el Derecho europeo e internacional. El resto de socios, a excepción de la abstención de Bélgica, han respaldado la nueva norma.

"ES UNA IRRESPONSABILIDAD REINCIDENTE"

Feijóo ha asegurado que Europa "avanza para que quien no tiene derecho a permanecer pueda ser retornado" y ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya votado en contra "con Ceuta todavía invadida".

"Ha sido el único", ha censurado, para añadir que el presidente del Gobierno "sigue negándose a hacer lo que España necesita y Europa exige".

En un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha afirmado que "queda claro que el problema no es la falta de instrumentos". "Es una irresponsabilidad reincidente", ha aseverado.

MARLASKA, "ÚNICO" MINISTRO DE INTERIOR DE LA UE QUE VOTÓ EN CONTRA

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, que ha destacado que todos los ministros de Interior de la UE han votado hoy el Reglamento de Retornos para que quien no tiene derecho a quedarse en la UE, se marche".

De la misma manera, Ezcurra ha explicado que ese Reglamento permite que "quien sea un peligro tenga vetada la entrada para siempre". "El único que ha votado en contra es Marlaska", ha manifestado en la misma red social.