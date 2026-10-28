Feijóo se desplaza este jueves a Urda para visitar el puesto de mando avanzado del siniestro ferroviario

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, realiza una declaración institucional tras al choque de dos trenes en el término municipal de los Yébenes (Toledo). - DIEGO PUERTA/PP

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se desplazará este jueves a Urda (Toledo) para visitar el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario, en el que estará acompañado por el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Según el balance provisional, hay al menos 68 muertos y decenas de heridos tras el choque de un AVE contra un Iryo en el término municipal de Los Yébenes (Toledo). El Gobierno apunta a un fallo en el centro de control, que autorizó la marcha "contra la normativa" Feijóo, que este miércoles ha cancelado la agenda de campaña del PP por las generales, viajará este jueves a Urda para visitar junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente. Después, hará declaraciones a los medios en la Plaza del Ayuntamiento de dicha localidad, según ha informado el partido.

En una declaración institucional en la sede del PP, Feijóo ha asegurado que los ciudadanos tienen derecho a saber en qué "estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad" en España tras este nuevo accidente por el choque de dos trenes.

Por eso, ha pedido saber qué medidas se han adoptado desde el accidente de Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero --que se cobró 46 fallecidos-- y ha reclamado una "revisión completa e independiente" de toda la red ferroviaria, así como una investigación del Gobierno y otra judicial.

"Es imprescindible una investigación gubernamental inmediata y otra judicial en los tiempos que procedan, con todos los medios y sin interferencias", ha exigido Feijóo, para añadir que España "tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras" y "en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad".

Feijóo, que estaba en Barcelona cuando se produjo el accidente ferroviario con motivo de un acto de campaña, volvió a mediodía a Madrid y ha estado reunido desde entonces con su equipo recabando información y en contacto con el Gobierno de Castilla-La Mancha y las autoridades locales, según fuentes del PP. De hecho, ha seguido en la sede del partido la comparecencia ante los medios del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Esta tarde, el líder del PP ha asistido en el Palacio de Cibeles al minuto de silencio que ha convocado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en los ayuntamientos de España en memoria de las víctimas del accidente ferroviario.