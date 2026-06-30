Feijóo destaca el aviso del TS a Sánchez por la regularización de migrantes: "Puede ir contra el derecho europeo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la Junta Directiva Autonómica del PP, en la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal', a 29 de junio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). - Kiko Asunción - Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este martes el aviso del Tribunal Supremo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por la regularización de migrantes irregulares porque, según ha subrayado, le está diciendo que ese proceso "puede ir en contra del derecho europeo". A su entender, el Gobierno español "hace cosas sin consenso, de forma unilateral, contra el derecho europeo" y "contra el sentido común".

Así se ha pronunciado el mismo día que el Tribunal Supremo ha planteado a comunidades autónomas que recurrieron la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno que se pronuncien sobre la procedencia de formular cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria.

En concreto, a través de dos providencias la Sala de lo Contencioso-Administrativo da un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al TJUE, tras recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón.

En una entrevista en la '7TV' de Murcia, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha asegurado que Sánchez lo que está haciendo es regularizar "a 1.300.000 personas que han entrado de forma irregular en España en contra del derecho europeo, en contra del Pacto de Inmigración y Asilo y en contra del Reglamento de Retorno".

"El Tribunal Supremo ha dicho hace unos días, con un recurso de la Comunidad de Valencia y la Comunidad de Aragón, que ojo con la regularización que se está haciendo de los inmigrantes irregulares porque puede ir en contra del derecho europeo", ha subrayado.

CUATRO MILLONES DE INMIGRANTES "EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS"

Feijóo ha destacado que en los últimos ocho años "han entrado en España cuatro millones de inmigrantes". "El 20% de la población española es de origen inmigrante", ha advertido, para añadir que son decisiones --igual que las nacionalizaciones a través de la llamada 'Ley de Nietos-- con las que "conviene sentarse y ver cuál es el impacto" que tienen.

"¿Por qué está regularizando a 1,3 millones inmigrantes que han entrado de forma irregular en España cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión? ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea?", se ha preguntado. También ha criticado que busque otorgar "2,5 millones de pasaportes" con las nacionalizaciones.

Feijóo ha señalado que los inmigrantes regularizados no podrán votar en las elecciones generales pero "en dos años votarán en las municipales". "Y los segundos, los nacionalizados, una vez que te dan un pasaporte, pues automáticamente votas", ha manifestado, para insistir en la alerta que lanzó este lunes de que hay "riesgo de ingeniería electoral" por parte de Sánchez.

JUAN BRAVO VE NECESARIO UN ANÁLISIS DESDE LA VÍA JURISDICCIONAL

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha afirmado que es al Tribunal Supremo a quien corresponde el análisis para dar la máxima transparencia y legalidad a cualquier decisión que se adopte sobre la regularización de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno y para el que hay al cierre del plazo 1,3 millones de solicitudes.

No obstante, ha querido señalar que se están conociendo la forma en la que se está realizando y considera necesario que "haya un análisis desde la vía jurisdiccional para que nadie ponga en duda que esto no es una guerra partidista, sino es un análisis de la realidad de lo que se está haciendo y de las cosas que no se están haciendo bien".

Por eso, el dirigente del PP ha reiterado --en una entrevista en 'Antena 3'-- a necesidad de que sea el Tribunal Supremo el que se pronuncie. "Veremos cómo encontramos respuestas a estas circunstancias", ha apostillado.