Feijóo dice que esta "adiestrado para gobernar las vacas flacas" y que tapará los "agujeros" de Sánchez si gobierna

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la diputada y número dos en la lista, Cayetana Álvarez de Toledo - ALEJANDRO MARTINEZ VELEZ - EUROPA PRESS

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que está "adiestrado para gobernar las vacas flacas" tras la gestión de Gobiernos "irresponsables" como ha hecho en el pasado en su trayectoria política. Dicho esto, ha indicado que si llega al Palacio de la Moncloa tapará "tres agujeros" creados por Pedro Sánchez: "precios, impuestos y corrupción.

"Estoy especialmente adiestrado para gobernar las vacas flacas", ha aseverado Feijóo en un acto en el 'Espacio Jorge Juan' para presentar a los candidatos del PP de la lista por Madrid en las generales, junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la diputada y número dos en la lista, Cayetana Álvarez de Toledo.

Feijóo ha señalado que la cesta de la compra ha crecido "un 44%" y que el precio de la vivienda "ha subido un 33% más que los salarios" mientras Hacienda "bate récords de recaudación". A su entender, un Gobierno "nunca ha tenido tanto dinero y, sin embargo, los servicios nunca han funcionado peor". SE PREGUNTA DÓNDE ESTÁ EL DINERO DE LA GENTE

Por eso, ha dicho que es "absolutamente legítimo preguntarse dónde está el dinero de la gente". "Pues la respuesta está una parte en la inflación que no se combate, otra en un Gobierno gigante y el resto en lo que están investigando los jueces", ha dicho, en alusión a los casos de corrupción que afectan al PSOE.

"Los precios, los impuestos, la corrupción son tres agujeros. Es por donde se escapa el esfuerzo de los españoles. Tres agujeros que vamos a tapar. Y lo digo muy claro", ha proclamado, para avisar que "el trabajador no es el cajero automático del Gobierno".

En este sentido, ha asegurado que si gobiernan van a bajar impuestos a los trabajadores, a las familias, a los jóvenes y a los autónomos. "El resumen es que ni un euro más de lo que se necesita con una gestión eficaz y decente", ha apostillado.

CUATRO COMPROMISOS

Feijóo ha expuesto cuatro compromisos si llega al Palacio de la Moncloa. Así, ha garantizado una vivienda para vivir, que los ciudadanos puedan llegar a fin de mes, orden y seguridad en las calles, además de un Gobierno que se ocupe de los problemas de la gente.

En materia de vivienda, ha reiterado su compromiso de construir "un millón de viviendas, más suelo, menos papeleo, la mayor ayuda a los jóvenes de la historia y certezas para el que alquila y para el que pone su piso en alquiler". A su juicio, España "necesita intentarlo de otra manera".

Asegura que el cambio es el "objetivo" del PP ante las próximas elecciones y su "programa político". "Están fracasando en todo y van a fracasar en las urnas. Nada les funciona porque la voluntad de cambio es mucho mayor. Frente a sus bandazos, nuestra determinación y nuestras ganas de darle a España el cambio que lleva tanto tiempo pidiéndonos", ha manifestado.

"EUFORIA IMPOSTADA" DE SÁNCHEZ

Dicho esto, y tras criticar la "euforia impostada" de Sánchez que, a su juicio, "a veces produce vergüenza ajena", ha denunciado la "desbandada" de cargos del PSOE como la portavoz del partido, Montse Mínguez, la candidatura de Palencia, el jefe de gabinete y el delegado del Gobierno de Ceuta y el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

En especial, se ha detenido en este último, que dimitió el pasado domingo después de no ser incluido en las listas del PSOE para las generales. "Tiene la oportunidad de decir quien financió las primarias de Sánchez", ha manifestado.

"NO ROBO, NO MIENTO Y NO ME LARGO DE VACACIONES"

En su discurso, el líder del PP ha marcado diferencias con Pedro Sánchez y ha dicho que él quiere ser presidente para encargarse de los problemas de los españoles. "No robo, no miento y no me largo de vacaciones cuando invaden mi país", ha afirmado.

Además, Feijóo ha asegurado que no ha llegado al PP "con el dinero de la prostitución". "Ni me mantengo en el poder por las cloacas. En mi caso, la fuerza que me mueve no es ni el poder ni el dinero ni el miedo. Para hacer política, a mí me mueve el amor a España", ha resaltado.

Feijóo ha presumido de la lista de Madrid para las generales y ha señalado que recientemente se encontró con el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, y le dijo que le tenía que "echar una mano" para hacer "la selección del PP en la Comunidad de Madrid".

"Se rió, yo también, pero no os oculto que la forma de seleccionar del seleccionador nacional, campeón del mundo, es una forma de entender la vida, es una forma de entender la competición, es una forma de ejercer la responsabilidad de alguien que tiene que decidir siempre de una forma muy compleja", ha relatado.

Finalmente, ha pedido a todos volcarse ante las elecciones generales del 29 de noviembre. "Os necesito a todos cada día hasta el día 29, hasta que las actas estén firmadas y remitidas. Tenemos que hablar con todos y decidles que hay más motivos que nunca, que esta vez no vamos a fallar y vamos a poner fin a lo que nunca debió de suceder", ha asegurado.