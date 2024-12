Feijóo dice que Aldama ha "mentido menos" que Sánchez y que se necesita "mapa y cantimplora" con su "corrupción"

Asegura que "no hay prisa" por llamarle a la comisión del Senado y que el PP lo hará cuando "le interese" porque están "al principio"

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que, "de momento", el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, ha "mentido menos" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que el PP llamará a la comisión de investigación del Senado, si bien ha dicho que "no hay prisa" porque cada día "hay novedades". Por eso, ha confirmado que lo citarán cuando conozcan el "mapa de corrupción" que le afecta.

"Cuando sepamos cuál es el mapa de la corrupción que afecta al presidente del Gobierno es cuando le llamaremos al Senado. Pero hoy hace falta un mapa y una cantimplora para ordenar este disparate en el que vivimos, que parece que ya estamos acostumbrados", ha dicho con ironía en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

El jefe de la oposición ha señalado que el Gobierno de Sánchez está "acorralado" por la corrupción y ha resaltado que no es como en "anteriores etapas", en las que "lo que estaba más o menos acorralado por la corrupción eran los partidos", PSOE o PP.

"Pero es que ahora la corrupción afecta al Gobierno. Afecta al entorno del presidente, al más íntimo, al de tu mujer, al de tu hermano. Afecta al número dos del partido, al señor Ábalos", ha resaltado, para añadir que "varios ministros están en los sumarios que están siendo objetos de instrucción en la Audiencia Nacional" y que se investiga también al fiscal general del Estado por una filtración de datos fiscales.

A su entender, esto en democracia española no se había producido "jamás" y por eso se ha ratificado en que se trata del Gobierno "más cercado por la corrupción". "Esto no es una crítica, es una crónica de lo que ha ocurrido en mi país", ha aseverado.

CITAR A SÁNCHEZ EN EL SENADO CUANDO "INTERESE" AL PP

Al ser preguntado entonces por qué no citan ya a Sánchez en la comisión de investigación del Senado, ha indicado que lo llamarán cuando "interese" al PP porque están "al principio de los sumarios" no en la "fase final".

"Ante el Tribunal Supremo no ha declarado ni el señor Koldo, ni el señor Aldama, ni el señor Ábalos. Ante los juzgados de Badajoz no ha declarado el hermano del señor Sánchez, que va a declarar el día 9 de enero", ha apostillado, para recordar que esas declaraciones van a tener lugar en las próximas semanas.

Además, el jefe de la oposición ha resaltado que "cada semana aparece algo nuevo" y "hay veces que aparece cada día". "Por supuesto que va a ir al Senado cuando a nosotros nos interese", ha confirmado después.

¿CREE A ALDAMA?

Al ser preguntado expresamente si él cree a Víctor de Aldama, ha respondido con un "no lo sé". Eso sí, ha resaltado que sí le cree la Fiscalía Anticorrupción porque "prueba de ello es que lo dejó en libertad después de testificar". "Yo no tengo ninguna duda de que el fiscal anticorrupción y los fiscales que le ayudan en el caso son personas honorables", ha agregado.

Dicho esto, Feijóo ha subrayado que es "verdad" que ahora Víctor de Aldama "ha mentido menos que el presidente del Gobierno", quien dijo que no le conocía "nada" y "se han acreditado que se hacían fotos juntos".

"El presidente del Gobierno ha dicho que no había hablado con él para nada y hemos visto una noche electoral que estaba en Ferraz", en alusión a la imagen en las elecciones de noviembre de 2019 dentro de la sede del PSOE. A su entender, "pocas personas entran en la noche electoral en la sede de un partido".

Además, ha indicado que "también se ha acreditado" que Aldama "había estado en el cumpleaños con el presidente del Gobierno del señor Ábalos". "Por lo tanto, el señor Víctor de Aldama, de momento, en lo que se refiere al presidente del Gobierno, ha mentido menos que el presidente del Gobierno", ha abundado

Preguntado entonces si él creía también al extesorero del PP Luis Bárcenas, Feijóo ha señalado que ese caso "está juzgado" y el PP ha "pagado" por el mismo, citando la moción de censura contra Mariano Rajoy que promovió Pedro Sánchez. "¿Cuántos casos hay ahora que supondrían mociones de censura cada semana al Gobierno actual de España?", ha preguntado.

"¿ESTAS COSAS LAS VAMOS A ADMITIR COMO ANIMAL DE COMPAÑÍA?"

Feijóo ha criticado que el Gobierno ataque a los jueces y a los tribunales por su labor. "El señor Sánchez entró como presidente del Gobierno criticando a los jueces y comprando el mensaje independentista del lawfare. Y ahora se mantiene como presidente de Gobierno él haciendo lo mismo que hacían los independentistas, que es criticando a los jueces", ha denunciado.

El líder del PP ha puesto el foco también en el caso que afecta a al fiscal general del Estado y se ha preguntado "cómo es posible que el fiscal que tiene que investigar los delitos que cometen los demás, está siendo investigado él por los delitos que presuntamente ha cometido".

También ha criticado que en ese caso el exlíder del PSOE en Madrid Juan Lobato se fuera a un notario para regitrar esa información que "proviene de la Fiscalía". "¿Estas cosas de verdad que las vamos a admitir ya como animal de compañía? ¿Esto ya es normal en nuestro país? No. Y el político que se calle ante esto, pues le juzgará la historia. Yo no me voy a callar", ha enfatizado.

CRITICA QUE BIDEN INDULTE A SU HIJO

Feijóo considera que hay cosas que no se pueden admitir por no ser ética ni moralmente aceptables, citando también lo que pasó en su día con la amnistía. En este punto, ha criticado que "sorprendentemente" el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vaya a "indultar a su hijo".

"Oiga, ¿esto se puede hacer? En mi opinión, no, en ningún caso. ¿Puede hacerlo de acuerdo con las competencias del presidente de los Estados Unidos? No lo sé, pero ¿esto es moral, es ético, ¿es presentable? No".