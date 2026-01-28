Feijóo dice que el Gobierno carece de "legitimidad" para resolver la crisis ferroviaria tras su "negligencia continuada"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante una comparecencia, en la fábrica Stellantis, a 28 de enero de 2026, en Figueruelas, Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

Acusa a Puente de "mentir" porque la vía "no se renovó en su totalidad" y pide una "revisión completa" del ferrocarril español

FIGUERUELAS (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez "carece de capacidad, autoridad y legitimidad" para resolver la crisis ferroviaria tras su "negligencia continuada" estos años que, a su juicio, han provocado los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

En un acto electoral en Figueruelas (Zaragoza), junto al presidente de Aragón y candidato a la reelección, Jorge Azcón, Feijóo ha acusado al Gobierno de aprobar una regularización masiva de inmigrantes en España para "tapar los problemas de la catástrofe ferroviaria". "El Gobierno puede dar todas las vueltas que quiera para intentar tapar el bulto, pero la realidad se ha impuesto", ha advertido.

En este sentido, Feijóo ha señalado que ha tenido que ocurrir una tragedia para que "trascienda la realidad" ferroviaria española y ha añadido que los accidentes están generando "miedo" y "desconfianza" entre los ciudadanos porque el Gobierno les ha "mentido" con "información falsa".

"¿De verdad hace falta que ocurra otra desgracia para asumir la necesidad de una revisión completa, punto a punto, de todo el ferrocarril español y preservar una inversión multimillonaria para devolver la seguridad a las vías del ferrocarril en nuestro país?, se ha preguntado.

Tras denunciar las "negligencias continuadas que dieron lugar al trágico accidente del tren de alta velocidad y de Rodalies en Cataluña", Feijóo ha destacado que los maquinistas avisaron de forma "reiterada" de las incidencias pero "se les ignoró". "Y eso ha conllevado las muertes que hemos sufrido y ha conllevado la desprotección de los viajeros y de los propios maquinistas", ha apostillado.

"SE MINTIÓ A LOS ESPAÑOLES" Y SE "DIFUNDIÓ INFORMACIÓN FALSA"

Feijóo ha indicado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, "mintió" porque la vía "no se renovó en su totalidad" sino que se hizo "una obra de retales, de carriles antiguos soldados a carriles nuevos".

"Se mintió a los españoles y se difundió a los periodistas información falsa", ha aseverado el jefe de la oposición, para añadir que "no es perdonable" que el Gobierno difunda "información falsa" en un momento en que España está viviendo "la peor" crisis ferroviaria de su historia.

En este sentido, ha avisado que el PP va a seguir denunciando lo que está ocurriendo porque "no es normal que los que conducen trenes todos los días tengan que advertir sobre el estado de las vías". De la misma manera, ha dicho que no es normal que, después de "la mayor catástrofe" de la alta velocidad en España, el presidente del Gobierno "despareciese" y apareciese días después en un mitin en Aragón para "felicitar" al ministro de Transportes.

"No es normal que hayan tenido que morir 46 personas para que se rebaje la velocidad en las vías después de que hubiesen sido advertido el Gobierno de que debería hacerlo con antelación. No es normal que en el Ministerio de Transportes del señor Sánchez, su primer ministro esté en la cárcel", ha resaltando, en alusión a José Luis Ábalos.

DENUNCIA QUE "NADIE PIDA PERDÓN"

También ha criticado que el ministro Puente presuma de gestionar "con rigor el ferrocarril español en los últimos años" y que "nadie pida perdón" por la situación ni se asuman responsabilidades por la "negligencia continuada del ferrocarril".

El presidente del PP ha indicado que pretenden hacerles creer que se pondrá afrontar la situación con los que "son responsables de la falta de mantenimiento del ferrocarril en España". "Evidentemente, quien ha ignorado la situación de las vías hasta hoy, carece de capacidad, de autoridad y de legitimidad para resolver el problema", ha sentenciado.