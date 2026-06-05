Feijóo dice que el Gobierno "está podrido" pero subraya que "todo está saliendo a la luz" porque la democracia funciona

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 23 de enero de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que el Gobierno de Pedro Sánchez está "podrido" después de que haya "12 sumarios en los juzgados" sobre casos de presunta corrupción, pero ha destacado que "todo está saliendo a la luz" porque la democracia en España "sigue funcionando".

"¿Sabéis por qué lo sabemos? Porque hay jueces, fiscales, agentes de la Guardia Civil, policías, servidores íntegros que cumplen con su deber y que tienen todo nuestro reconocimiento, al igual que los medios de comunicación libres de nuestro país", ha declarado Feijóo en un vídeo que ha difundido el PP en redes sociales.

Coincidiendo con las nuevas revelaciones que recoge el sumario del llamado 'caso Leire' sobre la presunta red para tratar de neutralizar las causas de corrupción que afectaban al PSOE y al entorno de Sánchez, Feijóo señala que esta semana ha estado "bastante en la calle" y la "mayoría" de los ciudadanos le han mostrado su "total estupefacción por lo que está pasando"

"LA CORRUPCIÓN DEL PSOE PARECE NO TENER FIN"

El líder del PP asegura que "la corrupción del Partido Socialista parece no tener fin". "He oído al Gobierno decir que no creen en las casualidades y yo tampoco. Si hay 14 jueces investigando, 12 sumarios en los juzgados, 18 delitos y casi un centenar de personas, es porque tenemos al Gobierno más corrupto de la historia democrática de España", afirma en la cinta.

El jefe de la oposición recalca que "obviamente" esta situación es "un drama" pero destaca que la democracia "sigue funcionando". "Todo está saliendo a la luz porque el Gobierno está podrido, pero España no", afirma.

Feijóo señala que hoy ya saben que "llegaron corrompidos" al Gobierno en 2018 y que "la corrupción ha infectado 11 ministerios y el Palacio de la Moncloa". De hecho, recalca que "no dejaron de corromperse ni en la pandemia", en alusión al 'caso mascarillas'.

"Sabemos que se corrompieron desde el escalón más bajo hasta el más alto nivel. Desde el portero de puticlub que colocaron de asesor al Consejo de Ministros. Sabemos que se corrompieron dirigentes en activo, familiares y hasta los que se habían retirado, como el señor Zapatero. Que se corrompieron dentro y fuera de España y que se corrompieron hasta, para taparlo todo, como estamos viendo estos días", manifiesta.

Feijóo, que pone en valor la labor de jueces, fiscales, agentes de la Guardia Civil, policías y prensa libre, resalta que "la buena noticia es que todo esto se acabará". "Con ayuda de otros partidos o sin ella, antes o después, España volverá a tener la palabra", asegura. Así, concluye que "habrá elecciones y habrá cambio" y con él volverá a "haber un Gobierno decente, que piense solo en la gente".