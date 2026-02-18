Feijóo dice que "no hay quien se crea" que Marlaska desconocía la denuncia al DAO y pide a Sánchez su cese si no dimite

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que "no hay quien se crea" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desconocía la presunta agresión del jefe de la Policía nacional cuando la querella de la víctima es del pasado 9 de enero. Por eso, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su cese si no dimite hoy.

El DAO de la Policía Nacional, el comisario principal, José Ángel González, renunció este martes al cargo como máximo mando de este cuerpo tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarle como investigado al admitir una querella por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada el mes de abril. La querella está fechada el 9 de enero.

Marlaska ha afirmado esta mañana a su llegada al Pleno que no supo nada de esta denuncia hasta este martes por la tarde, recordando que así lo ha manifestado el abogado de la víctima y que tampoco ningún sindicato de la Policía tenía constancia de estos hechos. "Al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad, se le habría pedido la renuncia y el cese inmediato, como se hizo ayer", ha dicho.

FEIJÓO RECUERDA QUE LA QUERELLA ES DEL 9 DE ENERO

Según Feijóo, el "gran argumento" del Gobierno para "justificar que un presunto violador estuviera al frente de la Policía Nacional es que se enteraron este martes". "Ayer, con una querella presentada el 9 de enero, hace más de un mes, y sobre una agresión del 23 de abril del año pasado", ha enfatizado.

Por eso, el jefe de la oposición ha restado credibilidad a las explicaciones del titular de Interior. "Más allá de que no hay quien se lo crea, ¿de verdad pretende que aceptemos que todo un ministro de Interior no tiene ni idea de que su cúpula policial comete y encubre delitos?", ha interpelado.

Feijóo ha recordado además que fue Marlaska "quien prorrogó" la jubilación del DAO alegando un perfil "incuestionable" y, por lo tanto, es él "quien tiene que asumir las consecuencias". "Por respeto a las mujeres y a toda la Policía que sí nos protege, Marlaska debe dimitir esta misma mañana o Sánchez cesarle esta tarde", ha sentenciado en un mensaje en su cuenta de 'X', que ha recogido Europa Press.

"LO SABÍAN, LO TAPARON Y LE PROTEGIERON"

El presidente del PP ha insistido en que Marlaska debe dejar el Consejo de Ministros. "Si el Gobierno ha tenido a un presunto violador al frente de la Policía Nacional, como mínimo, desde hace un mes, y ahora se va, solo hay una conclusión posible: no prescinden de él por lo que hizo, sino porque se ha hecho público".

"Hasta que ha trascendido, lo sabían, lo taparon y le protegieron", ha afirmado, para añadir que primero fue el fiscal general del Estado y ahora el DAO de la Policía. A su entender, "quienes debían perseguir delitos están acusados o condenados por cometerlos".

Por eso, Feijóo se ha preguntado en qué manos están los ciudadanos con el actual Gobierno. "Hay que liberar al país de personas como estas, y eso empieza por sacar a quien las nombra: Pedro Sánchez", ha sentenciado.

EL PP SALE EN TROMBA A PEDIR LA DIMISIÓN DEL MINISTRO

Desde la dirección nacional del PP han cargado duramente este viernes contra el Gobierno por este caso del DAO y han recordado que este "escándalo se produce después de que el Pleno del Congreso tumbase este martes la ley promovida por Vox para prohibir el burka en espacios públicos, que contó con el apoyo del Grupo Popular y UPN.

"Vaya feminismo asqueroso este que permite ir a las mujeres con burka pero tapa denuncias de agentes de policía violadas por sus superiores", han asegurado a Europa Press fuentes de la cúpula del Partido Popular.

Los parlamentarios del PP han aprovechado hoy sus preguntas al Gobierno durante la sesión de control para exigir la dimisión del titular de Interior, al que acusan de "tapar" la investigación por acoso sexual del director adjunto operativo de la Policía.

"Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", ha espetado el secretario general del PP, Miguel Tellado, al propio ministro presente en el hemiciclo durante la sesión de control.

BROCA SESIÓN DE CONTROL CON OVACIÓN A MARLASKA Y GRITOS DE DIMISIÓN

Poco después, Marlaska ha recalcado ante el Pleno que dimitirá si la víctima que ha denunciando esta agresión sexual contra el director adjunto operativo de la Policía Nacional asegura que no se ha sentido protegida o entiende que él como ministro le ha fallado.

Al terminar su intervención, los diputados del PP han gritado "dimisión" dando golpes en sus escaños. Entonces, la bancada socialista ha respondido con un larga ovación en señal de respaldo al ministro del Interior.