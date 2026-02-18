El PP exige la dimisión de Marlaska por "tapar" la querella por acoso del 2 de Policía: Da náuseas verle en el Gobierno

El secretario general del PP, Miguel Tellado, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España).

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado este miércoles la dimisión del ministro del Interior, Fernanmdo Grande-Marlaska, al que acusa de "tapar" la investigación por acoso sexual del director adjunto operativo (DAO) de la Policía. "Da nauseas verle en el Gobierno", sostienen.

Primero ha sido la secretaria de Regenerción del PP del PP, Cuca Gamarra, quien ha calificado de "insuficiente" la dimisión del 'número dos' de la Policía Nacional y ha reclamado el cese del ministro.

Preguntado por los periodistas en los pasillos del Congreso por si le consta que el ministro conocía los hechos, la dirigente 'popular' ha respondido que por las fechas de la querrella y el auto judicial. "El ministro lo conocía", ha insistido tajantemente.

Y ya en el hemiciclo, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha añadido que "da nauseas ver a Marlaska sentado en el banco azul" del Gobierno.

El DAO de la Policía Nacional, el comisario principal, José Ángel González, renunció este martes al cargo como máximo mando de este cuerpo tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarle como investigado al admitir una querella por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada el mes de abril. La querella está fechada el 9 de enero.