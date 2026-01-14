Feijóo dice que el PP ha ofrecido a Vox un "dialogo leal" en Extremadura y cree que hay tiempo para un acuerdo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, comparece ante los medios de comunicación, en la sede nacional del Partido Popular, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha ofrecido a Vox un "diálogo leal" y ha añadido que "hay tiempo" hasta mediados de febrero para buscar un acuerdo que dé "estabilidad" a la región.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha sacado pecho del resultado del PP en los comicios extremeños del 21 de diciembre, con un 43% de apoyo. A su entender, el 60% de los ciudadanos "han votado en contra del PSOE" y el PP "tiene más votos que el Partido Socialista y que Vox juntos".

Feijóo ha indicado que al PP le faltan cuatro escaños para la mayoría absoluta y por eso está "buscando estabilidad para su gobierno". "Y le hemos ofrecido a Vox un diálogo leal para dar estabilidad al gobierno de Extremadura", ha indicado.

A su entender, cuando un partido político se presenta a las elecciones, lo primero que tiene que hacer "es asumir el resultado de las urnas". Además, ha dicho que "si un partido se presenta a las elecciones, será porque quiere gobernar", en alusión al ofrecimiento de María Guardiola a Vox para que entre en el Gobierno extremeño.

"Y si los electores le eligen de tercera fuerza, tendrá que hacer dos cosas: o facilitar que gobierne el que gane, absteniéndose o bien formando parte, con el que gana, de un gobierno para dar estabilidad", ha manifestado.

PIDE A VOX RESPETAR EL RESULTADO DE LAS URNAS

Según Feijóo, esa es "la misión de un demócrata" porque cuando alguien se presenta a las urnas "tiene que escuchar y seguir las instrucciones de los ciudadanos que votan". "Lo que se ha votado en Extremadura, es que gobierne el PP", ha sentenciado.

El presidente del PP ha recalcado a Vox que él respeta "siempre" el resultado de las urnas porque los políticos son "servidores públicos" y tienen que "tomar nota" de lo que dicen los electores en las elecciones. Y en Extremadura han pedido que se busquen "supuestos de estabilidad", ha agregado.

A renglón seguido, ha indicado que ha habido un contacto entre PP y Vox en la región. "Y entiendo que hasta finales o mediados de febrero que hay tiempo para buscar un sistema de estabilidad para Extremadura", ha manifestado.

"UNA COSA SON LAS ENCUESTAS Y OTRA COSA SON LAS ELECCIONES"

Ante la subida de Vox en las encuestas, Feijóo ha recalcado que todos los sondeos coinciden en algunas cosas: la primera, que el PP sigue siendo el primer partido de España, que hay un "descalabro" de la izquierda y que hay "incremento" de las expectativas electorales de Vox.

Feijóo ha pedido no solo hablar de encuestas sino de resultados en las urnas, tras lo ocurrido en Extremadura con el dato "histórico" del PP al lograr un 43% del voto. En este punto, ha aludido al hecho de que el foco se ponga en el comportamiento del partido de Santiago Abascal. "Hombre, yo acepto que es sorprendente que Vox tenga un incremento tan notable de expectativas electorales", ha apostillado.

Ante el hecho de que Vox pueda lograr la segunda plaza en algunos lugares, Feijóo ha indicado que "esto debería preocupar al PSOE". "Cuando hay un partido que va de primero y hay otro partido que va de tercero, está muy bien que el partido que va de tercero pues esté incrementando, ¿no?", ha asegurado.

Dicho esto, Feijóo ha resaltado que el PP español es, junto con el griego, "el partido con mayor porcentaje de voto de toda la Unión Europea", superando a la CDU alemana. "Ahora bien, si usted me dice, oiga, ¿y usted está satisfecho con el 33, 34% de voto? Le diré, no", ha indicado.

Eso sí, el presidente del PP ha indicado que "una cosa son las encuestas y otra cosa son las elecciones" y se ha mostrado convencido de que cuando se convoquen generales, los españoles harán una "reflexión" y apostarán por el voto útil porque apostando por la papeleta del PP hay cambio "seguro" en España.

Al ser interrogando cuando cree que habrá elecciones generales, ha indicado que Pedro Sánchez "no tiene mayoría para seguir gobernando" y ha recalcado que si fuese un "político decente" habría llamado a los españoles a las urnas "hace mucho tiempo". "El señor Sánchez es un político que está ocupando la presidencia del Gobierno, pero no la está ejerciendo. Por eso es tan importante preservar la institución de la presidencia del Gobierno", ha apostillado.

ESPERA "BUEN RESULTADO" EN ARAGÓN, CYL Y ANDALUCÍA

En cuanto a las elecciones en Aragón el próximo 8 de febrero, el presidente del PP ha dicho que espera que el PP gane y tenga un mandato para gobernar en las urnas y que el PSOE logre su "peor resultado".

"En Extremadura lo hemos conseguido. Y ahora vamos a ver qué pasa en Aragón, qué pasa en Castilla y León y qué pasa en Andalucía. Las expectativas es que el Partido Socialista puede sacar, como ha pasado en Extremadura, el peor resultado en unas elecciones autonómicas en esos ámbitos territoriales", ha agregado.

Feijóo cree que va a haber un "buen resultado" para el PP en Aragón, en Castilla y en Andalucía, y "un mal resultado del Partido Socialista" en esas tres autonomías. "Lo que está ocurriendo es que el Partido Popular está ganando todas las elecciones y el Partido Socialista está sacando los peores resultados de su historia", ha destacado.

"MÁS DE 30.000 PISOS OKUPADOS ILEGALMENTE"

Por otra parte, el líder del PP ha reiterado que España "necesita un millón de viviendas", que "anualizadas supondría crear más de 500.000 puestos de trabajo" y "relanzar la economía y la prosperidad" del país en un contexto en que el déficit de viviendas ronda las 170.000 anualmente.

"Para hacer más viviendas necesitamos menos burocracia, una nueva ley del suelo" y un silencio administrativo positivo según el cual, pasados 90 días sin respuesta, se pueda empezar una obra que posteriormente sea inspeccionada por el ayuntamiento en cuestión. "Más viviendas, menos trabas, más seguridad", ha manifestado.

Además, ha afirmado que no puede ser que haya "más de 30.000 pisos okupados ilegalmente" en España. "No puede ser que haya más de 20.000 personas que no reciben renta por el piso que han alquilado y que no puedan hacer nada, que no puedan lanzar a esas personas que no pagan la renta", ha declarado, recordando la Ley Antiokupación aprobada en el Senado y "congelada" en el Congreso.