Feijóo dice que se puede discutir la "proporcionalidad" del auto de Peinado pero eso no hace inocente a Begoña Gómez

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 22 de junio de 2026, en Madrid (España) valorando la sentencia del Tribunal Supremo del ‘Caso Ábalos’ por la que condena a Ábalos.- Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que se puede discutir la "proporcionalidad" de algún párrafo del auto del juez Juan Carlos Peinado, en el que impone medidas cautelares contra Begoña Gómez y avisa de que la Policía podría ayudarla a escapar, pero también ha querido dejar claro que eso "no convierte" a la esposa del presidente del Gobierno en inocente: "no nos hagamos trampas".

El líder popular, que ha comparecido ante los medios de comunicación para exigir a Pedro Sánchez que se vaya y convoque elecciones tras la condena a 24 años de cárcel de su exnúmero dos José Luis Ábalos, ha querido dejar claro que su convocatoria de prensa era para hablar de una "sentencia firme" del Tribunal Supremo y no de un "párrafo, de un auto, de un juzgado de instrucción".

De esta manera minimizaba la polémica en torno al auto del juez Juan Carlos Peinado por el que retira el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez, frente a la condena firme del exministro de Transportes que fue quien se encargó de registrar y defender la moción de censura en el Parlamento contra Mariano Rajoy, asegurando que iban a constituir un "gobierno decente".

Feijóo ha precisado que respeta la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de nombrar un instructor para estudiar si Juan Carlos Peinado cometió una falta grave al afirmar que la policía podía ayudar a huir a Begoña Gómez, como justificación para retirarla el pasaporte.

"Lo que ha decidido el Consejo General del Poder Judicial con un voto de diferencia sobre el resto del Consejo lo respetamos como respetamos sin ninguna duda las resoluciones de los órganos jurisdiccionales", ha recalcado. Y sobre todo, ha añadido, las de los órganos jurisdiccionales que "tienen la capacidad de evitar sentencias firmes no recurribles".

Pero ha advertido de que la referencia al señor Peinado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para nada convierte a la investigada (en referencia a Begoña Gómez) en inocente, para nada le hace desaparecer la investigación de los presuntos delitos cometidos".

QUE NO SE HAGAN TRAMPAS

Dicho esto, Feijóo ha pedido que no se hagan "trampas" y ha añadido que se puede discutir la "proporcionalidad de alguno de los párrafos" pero ha insistido en que lo que no se puede discutir es que "ni el Consejo, ni el auto tienen nada que ver, ni se pone en cuestión los presuntos delitos cometidos por la investigada".

Al respecto, ha señalado que el PP no hace como el Gobierno a quien acusa de apoyar una sentencia cuando le gusta y de criticar las resoluciones de los juzgados que le atacan.