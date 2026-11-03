Feijóo dice que Puente no tiene "ninguna credibilidad" y pide su dimisión: "Es peor ministro que Ábalos"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no tiene "ninguna credibilidad" cuando anuncia medidas tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Urda (Toledo), que han provocado más de un centenar de fallecidos. Tras pedir su dimisión, ha llegado a subrayar que es "peor ministro" que su antecesor, José Luis Ábalos, que está en prisión por el 'caso mascarillas'.

"¿Decir que va a reducir el tráfico después de Adamuz? ¿Decirlo después del accidente de Toledo? Yo sería incapaz de representar el papel del señor Oscar Puente. Sería incapaz. Todo lo que diga, lamentablemente, no tiene ninguna credibilidad", ha afirmado Feijóo en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press.

Así se ha pronunciado después de que Puente haya anunciado una reducción del tráfico ferroviario de alta velocidad Madrid-Sevilla para que la reanudación del servicio se haga con la máxima fiabilidad. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan para mejorar la seguridad de la alta velocidad española tras la tragedia de Urda.

ENCUESTAS PARA VER SI LO CESA O NO

Feijóo ha señalado que el presidente del CIS, José Félix Tezanos, está haciendo un "trabajo de campo" para el PSOE con el objetivo de "saber si conviene o no conviene cesar a Óscar Puente". "Eso es indigno", ha resaltado.

En este sentido, ha defendido la salida de Puente y ha calificado de "grave" que siga como ministro cuando "de forma continuada y constante ha dedicado mucho más tiempo a las redes sociales que a las redes ferroviarias y a las redes viarias". "El señor Puente no puede ser ministro de Infraestructuras de nuestro país porque ha quebrado la confianza en su gestión desde hace muchos años", ha apostillado.

Además, ha criticado que el presidente del Gobierno lo haya mantenido al frente de Transportes después del accidente de Adamuz del pasado mes de enero. "¿Por qué le han mantenido? Porque en Adamuz empezó a dar una información para conseguir una enorme desinformación e intentar tapar realmente las causas de esa ruptura de un carril", ha dicho el líder del PP.

Tras asegurar que "lo más grave es que siga de ministro", Feijóo ha recalcado que "toda la seguridad aérea, ferroviaria, portuaria y viaria han estado en manos de Ábalos y Puente" pero ha indicado que "el verdadero responsable de todo esto es quien les nombra: Pedro Sánchez".

Feijóo ha recalcado que lo que necesitan los servicios públicos es "gestión y competencia", "no incompetencia". "Y el señor Puente, es en mi opinión, el peor ministro, peor que Ábalos, desde el punto de vista de gestión", ha resaltado.

AFEA AL MINISTRO SU REFERENCIA A ANGROIS

Ante las declaraciones de Puente asegurando que en el accidente de Angrois, del año 2013, el PSOE no usó a las víctimas como "carnaza política", Feijóo ha dicho que "hay que estar muy necesitado para traer a colación el accidente de Angrois" y ha recordando que entonces Mariano Rajoy, que era presidente del Gobierno, "a los siete u ocho días del accidente compareció en las Cortes".

Al ser preguntado por la medida anunciada por Puente para que los trenes tengan compartimentos de seguridad de las maletas como en los aviones para que no sean "misiles" en caso de accidente, el líder del PP ha indicado que "el tema de los equipajes se dijo después del accidente a Angrois". "Y ahí también incluyo a mi Gobierno. No se ha hecho nada", ha dicho.

"¿Cree usted que después del accidente a Angrois viene ahora el ministro a decir que van a hacer un sistema para la sujeción del equipaje? Hombre, un poco de respeto", ha enfatizado, para subrayar que "los descarrilamientos en España se han incrementado un 212% desde el año 2018".

DICE QUE SÁNCHEZ NO LE HA DADO EL PÉSAME POR LA MUERTE DE BÁÑEZ

Feijóo ha señalado que si llega a Moncloa hará una "auditoría exprés" para asegurar que todos los desplazamientos en tren sean "seguros". "Y no me temblará el pulso", ha resaltado, para añadir que destinará todo el presupuesto disponible a consevación y mantenimiento de la alta velocidad y de las autovías de titularidad estatal para "devolver la calidad de los servicios públicos" a España.

Feijóo ha aludido al fallecimiento en el accidente de Urda de la exministra de Empleo Fátima Báñez y ha indicado que el PP "no ha recibido el pésame del presidente del Gobierno, ni del ministro de infraestructuras". Sí que ha reconocido que "algún miembro del Gobierno" le ha mandado "un mensaje", citando a una persona del PSOE y otra de Sumar.

DIMISIÓN DE MAZÓN

Al ser preguntado por que Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, no dimitió de forma inmediata tras la dana de octubre de 2024, Feijóo ha indicado que eso lo han hablado "mucho tiempo" y han tomado "las decisiones correspondientes".

Según ha dicho, el Gobierno de España se "desentendió" de la dana y no declaró la emergencia. "Si el señor Mazón además dimite, la pregunta es, oiga, ¿quién se hace cargo de todo este tipo de consideraciones? Y, en mi opinión, no era el momento. El momento fue después", ha dicho.

Al ser preguntado si avala la gestión de Mazón aquellos días, el presidente del PP ha replicado: "Es evidente que yo no he avalado esa gestión y he sido crítico con esa gestión, tanto con el Gobierno de la Generalitat y sobre todo con el Gobierno central". De hecho, ha advertido de que si volviera a llover con aquella intensidad, volverían a "pasar cosas similares".