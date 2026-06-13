Feijóo dice que Sánchez es capaz de "cualquier cosa", como hacer una "cacería" contra policías, jueces y fiscales

(I-D) El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, durante la romería que organiza el PP provincial de A Coruña - Álvaro Ballesteros - Europa Press

O PINO (A CORUÑA), 13 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este sábado que Pedro Sánchez y su Gobierno son capaces de "cualquier cosa", como organizar una "cacería" contra policías, jueces y fiscales "por hacer su trabajo", y se ha atrevido ya a mencionar el epitafio político del jefe del Ejecutivo: "P.S., un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió".

Durante su intervención en la romería de O Pino en A Coruña, Feijóo ha echado mano de los diversos casos de corrupción que afectan al PSOE para lanzar cuatro promesas que ha asegurado que cumplirá cuando llegue al Gobierno, entre ellos la regeneración política, institucional y moral de la política española.

Para ello, ha garantizado que cuando llegue al Palacio de la Moncloa hará "una limpieza total" porque los socialistas "lo han podrido todo". "No ha faltado nadie en esta pobredumbre; es una serie interminable que se supera capítulo a capítulo", ha resumido.

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