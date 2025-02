Feijóo dice que Sánchez viaja a Kiev "por figurar" y avisa que no puede haber paz si no están en la mesa Ucrania y la UE

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viaja este lunes a Kiev "simplemente por figurar" porque no tiene "unidad en su Gobierno, ni apoyos parlamentarios de sus socios, ni tiene presupuestos". Además, ha avisado que no puede haber paz en Ucrania "si no están sentados a la mesa el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la Unión Europea.

"Defendemos la Unión Europea, defendemos la integridad del territorio ucraniano. No puede haber paz en Ucrania si no está sentado a la mesa el presidente de Ucrania y la Unión Europea y espero y deseo que cambie de postura los Estados Unidos", ha declarado Feijóo.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, coincidiendo con el viaje de Sánchez a Kiev para arropar junto a otros líderes europeos al presidente de Ucrania en plena arremetida del mandatario estadounidense, Donald Trump, y después de que Washington y Moscú hayan comenzado a hablar de paz sin contar ni con ucranianos ni europeos.

"INSULTA" AL PP CUANDO ES EL ÚNICO CON EL QUE PUEDE ACORDAR

Feijóo ha afirmado que "no comprende que haya políticos españoles que le digan todo que sí a la Administración norteamericana", en alusión a Vox y su presidente, Santiago Abascal. De la misma manera, ha dicho que no entiende "que haya otros que se dediquen a insultar a los norteamericanos" a ver si "consiguen unos votos más" en España, en referencia a Sánchez.

Tras cargar contra Sánchez por sus "difamaciones" este fin de semana contra el PP al sugerir que el PP habría sido un partido colaboracionista del nazismo, Feijóo ha indicado que el jefe del Ejecutivo está viajando a Kiev para hablar con Zelenski "simplemente por figurar porque no tiene nada: ni tiene unidad en su gobierno, ni tiene apoyos parlamentarios de sus socios, ni tiene presupuestos".

"Y, sin embargo, está insultando a la oposición, que es con el único con el que se puede hablar y acordar para ayudar a los ucranianos y para asegurar la paz en la Unión Europea", ha aseverado el líder del PP.

