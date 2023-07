Feijóo dice que Yolanda Díaz ha "dejado tirada" a Irene Montero: "Yo no sería capaz de hacerlo"

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (c) junto al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, (i) y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (d) pasean por el barrio de Triana, a 7 de julio de 2023, en

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (c) junto al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, (i) y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (d) pasean por el barrio de Triana, a 7 de julio de 2023, en - Joaquin Corchero - Europa Press

Asegura que Sumar es "muy útil para Sánchez" y "se ha hecho a imagen y semejanza" del presidente del Gobierno



SEVILLA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que la vicepresidenta y candidata de Sumar a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, ha "dejado tirada" a la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando antes la "vitoreaban" por ser "la persona que más protegía a las mujeres". Además, ha criticado que la hayan convertido en el "chivo expiatorio" de la llamada ley del 'solo sí es sí' para que "la gente intente culpabilzarla en exclusiva" de las rebajas de penas a agresores sexuales.

"Lo que yo no sería capaz, se lo aseguro, es de lo que han hecho con Irene Montero. Yo no sería capaz de hacerlo. Yo no sería capaz de dejar tirada a un miembro de mi Gobierno", ha declarado Feijóo en su intervención en la Tribuna Andalucía de Nueva Economía Fórum que se ha celebrado en Sevilla.

Feijóo ha señalado que Yolanda Díaz dijo en público que Montero "era una de las mujeres más importantes de la España contemporánea" y ha añadido que después la ha "dejado simplemente tirada en el más absoluto ostracismo".

LA LEY DEL 'SOLO SÍ ES SÍ'

De la misma manera, ha criticado el comportamiento del jefe del Ejecutivo cuando es él el responsable de la llamada ley del 'solo sí es sí'. Por eso, ha indicado que decir que esto "es un problema de Montero es otro engaño".

"A mí no me van a obligar a firmar una ley si no estoy de acuerdo. Es más, no saldrá del Consejo de Ministros. Ahora, buscar un chivo expiatorio para que la gente intente culpabilizarla en exclusiva de las 1.100 rebajas de penas o de los ciento y pico excarcelados es otra vez otro engaño", ha manifestado, para pedir "un poco de dignidad dentro de la política" porque si él tiene un ministro que se equivoca, lo cesará.

Tras aludir a la "purga" que ha hecho Sumar con "los dirigentes de Podemos", el presidente del PP ha dicho que el partido de Díaz es "muy útil para Sánchez" y, por tanto, "se ha hecho a imagen y semejanza del presidente Sánchez". "Ha ido horneando una muleta para intentar sumar esos votos y que le vengan a mejorar su resultado electoral", ha agregado.

Además, ha señalado que el "Partido Comunista lleva tanto tiempo cambiando de nombre para volver a ser lo mismo" que, a su juicio, "tampoco es necesario hacer una tesis doctoral para ver la trazabilidad del cambio de marca del mismo producto".

Feijóo ha afirmado que Sumar es "el producto de restar a Podemos aquellas personas que no le interesan a la nueva representante de Sumar". "Y no digo líder porque Sumar son 18 partidos y por tanto ¿quién manda en 18 partidos?", ha preguntado, para advertir de que se trata de formaciones distintas con culturas distintas que no tienen un proyecto de Gobierno.

CINE PARA AMANCIO ORTEGA Y TREN PARA JUAN ROIG

El presidente de los 'populares' ha pedido que "nadie que quiera cambio se quede sin votar para que España no se quede sin cambio". "La campaña electoral de Sánchez se basa en intentar convencer a los

españoles de que no es un mentiroso", ha apostillado.

Por otra parte, Feijóo ha afirmado que España tiene bolsas de "ineficiencia" en el gasto público porque, según ha dicho, se dan "subvenciones con independencia de la renta". Así, ha criticado que el Gobierno dé "subvenciones a los jóvenes con independencia de la renta de sus padres" y "subvenciones a los adultos con independencia de sus propios ingresos".

"Y es que admiro mucho a Amancio Ortega, pero no creo que debamos de pagarle el cine los martes, creo que no parece razonable. Yo también admiro mucho al presidente Mercadona, pero no creo que al señor Juan Roig le debamos de darle los trenes de cercanías gratis, porque eso es un error", ha manifestado.

Además, ha señalado que es una "bolsa de ineficiencia" el hecho de que España tenga 22 ministros, el "gobierno más caro de la democracia", que cuenta además con "cerca de mil asesores". "Todo eso lo vamos a desinflar", ha agregado, para recordar que el PP hará una auditoria de las cuentas en los 100 primeros días de gobierno.

Finalmente, Feijóo ha reiterado su compromiso con las políticas europeístas y ha asegurado que volverá a hablar con Marruecos desde "la lealtad y la vecindad", al tiempo que recuperará las

relaciones con Argelia, que están rotas.