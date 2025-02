Feijóo, tras la discusión de Trump y Zelenski: "Mala noticia para el mundo. Solo beneficia al causante de la agresión"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el foro ‘Nuevos retos, nuevas respuestas’, en el Hotel Wellington de Madrid, a 25 de febrero de 2025, en Madrid (España). El acto ha sido organizado por Madrid Foro Empresarial. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado como una "mala noticia para el mundo" la tensa discusión en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que el mandatario estadounidense ha reprochado a su invitado que está "jugando con la Tercera Guerra Mundial".

"Mala noticia para el mundo lo que acaba de ocurrir en la Casa Blanca. Solo beneficia al causante de la agresión", ha expresado Feijóo en un mensaje en la red social X, en el que también ha defendido que Ucrania "merece ser escuchada" y tener apoyo para "una paz justa".

El líder del PP ya declaró en ocasiones anteriores que no puede haber paz en Ucrania "si no están sentados a la mesa" el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la Unión Europea.

"Defendemos la UE, defendemos la integridad del territorio ucraniano. No puede haber paz en Ucrania si no está sentado a la mesa el presidente de Ucrania y la Unión Europea. Espero y deseo que cambie de postura los Estados Unidos", declaró Feijóo en una entrevista, para añadir que "no se puede aceptar una paz injusta" tras la "invasión injusta" que perpetró el presidente ruso, Vladímir Putin.