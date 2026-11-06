Feijóo elige 'El cambio necesario' como lema para su campaña de generales, que arrancará el jueves 12 en Badalona

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido 'El cambio necesario' como lema para su campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre - MARISA PIQUERAS - EUROPA PRESS

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido 'El cambio necesario' como lema para su campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que arrancará el jueves 12 de noviembre con un acto en Badalona (Barcelona), según ha informado el partido.

El jueves por la noche arranca oficialmente la campaña electoral --en la que el PP recorrerá todas las autonomías-- y Feijóo hará su primer gran acto en Badalona junto al alcalde de la ciudad y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol.

Los 'populares' ya tienen programados otros grandes actos de campaña. Así, el sábado 14 de noviembre el candidato del PP estará en Santiago de Compostela y el sábado 21, en pleno ecuador de campaña, ofrecerá otro mitin en Valencia.

Una vez que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció la convocatoria de elecciones hace tres semanas, el PP desplegó una gran lona en la fachada de su sede nacional con el lema 'Por fin'. este viernes ha desvelado que el eslogan que empleará en los 15 días de campaña será 'El cambio necesario'.

EL MARTES FEIJÓO PRESENTARÁ PÚBLICAMENTE SU PROGRAMA ELECTORAL

Además, el Partido Popular ha avanzado que el partido presentará el martes 10 de noviembre su programa electoral para las generales, que ha coordinado la vicesecretaria de Sectorial de la formación, Alma Ezcurra. En ese acto presentación, que tendrá lugar en Madrid, participarán Feijóo y la propia Ezcurra.

"En la España de Feijóo, las ideas son lo más importante y, por tanto, queremos darle valor. Somos el partido de la propuesta, llevamos haciéndolo a lo largo de los últimos meses", ha afirmado el secretario general del PP, que ha dicho que en campaña quiere que se hable de "gestión" y su candidato cuenta con una "experiencia" de 14 años al frente de la Xunta de Galicia o dirigiendo Correos o Insalud.

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