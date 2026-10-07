Feijóo elige a Ester Muñoz como portavoz de campaña y Alma Ezcurra se encargará del programa del PP para las generales

Archivo - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a Ester Muñoz - DAVID MUDARRA-PP - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, como portavoz de campaña del PP mientras que la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurrra, se encargará del programa electoral del partido, según ha informado la formación.

Feijóo trasladará esos nombramientos al PP en la reunión de la Junta Directiva --máximo órgano del partido entre congresos-- que ha convocado para este jueves en Madrid para engrasar la maquinaria electoral y movilizar a sus cargos.

En esa reunión, Feijóo presentará su comité de campaña al completo para las generales. Fuentes del PP apuntan a que el secretario general del PP, Miguel Tellado, es el mejor posicionado para ser el director de campaña, ya que es una persona de la máxima confianza del líder del PP.

En 2023, Feijóo eligió a Elías Bendodo como coordinador ejecutivo de la campaña de las elecciones generales del 23 de julio, a Cuca Gamarra para coordinar el programa electoral y a Miguel Tellado para hacer lo propio con las candidaturas, mientras que Borja Sémper se encargó de la portavocía.

FEIJÓO APUESTA POR "DOS MUJERES JÓVENES"

Por lo pronto, el PP ha avanzado que Feijóo informará este jueves a la Junta Directiva Nacional de la designación de Ezcurra como responsable de la elaboración del programa electoral de cara a las elecciones del 29 de noviembre. También designará a Ester Muñoz como portavoz de campaña, quien complementará en la divulgación del mensaje del partido al portavoz nacional, Borja Sémper.

"Feijóo consolida así a dos mujeres jóvenes, pero sobre todo a dos de sus dirigentes más sólidas en el desarrollo de sus respectivas funciones", han asegurado fuentes del partido tras la designación de estas dos dirigentes para dirigir áreas clave de la campaña.

EL PP PREPARA UNA INTENSA AGENDA PARA FEIJÓO

Los 'populares' están preparando una intensa agenda para Feijóo que le llevará a "hacer muchos kilómetros" y recorrer todas las comunidades autónomas, según indicaron a Europa Press fuentes de la formación.

Este miércoles celebró su primer acto de precampaña en Ceuta, para arropar al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, en su gestión de la crisis tras la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio.

Este sábado, el presidente del PP participará en un acto en el Ifema de Madrid junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.