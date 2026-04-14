Feijóo elogia los logros de Moreno y admite que en estos tiempos la mayoría absoluta es difícil

(I-D) El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; el secretario general del PP, Miguel Tellado; y la portavoz del PP en el Senado, Alicia García; durante la reunión plenaria de los Grupos Parlamentarios del Partido Popular del Congreso y del - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elogiado este martes los logros de Juanma Moreno en sus años de gobierno al frente de la Junta de Andalucía y ha confiado en que pueda completar sus proyectos, si bien ha admitido que en estos tiempos la mayoría absoluta es "muy difícil" y en el caso de Andalucía dependerá del reparto de restos en las ocho provincias.

Feijóo ha hecho esta reflexión a puerta cerrada en la reunión plenaria del Grupo Popular con sus diputados y senadores, a los que ha trasladado que este mismo fin de semana viajará a Andalucía para participar en la precampaña, según han señalado a Europa Press fuentes presentes en este encuentro.

Una vez finalizada su intervención en abierto a los medios --donde ha expresado la oposición del PP la regularización de migrantes que ha aprobado el Gobierno--, Feijóo ha aludido a las citas electorales que se han celebrado en los últimos meses, empezando por las extremeñas del 21 de diciembre, las aragonesas del 8 de febrero y los comicios en Castilla y León del pasado 15 de marzo.

En su discurso, el presidente del PP ha elogiado la gestión de Moreno al frente de la Junta y el proyecto de transformación que está acometiendo en esta región, subrayando que se ve en los distintos rankings.

Dicho esto, ha aludido a los logros que aún tiene por delante Moreno si el PP-A continua con una mayoría suficiente que, según ha dicho, él mismo sabía por su experiencia en la Xunta de Galicia que es "muy difícil" en estos tiempos.

INTERVENCIONES TAMBIÉN DE ESTER MUÑOZ Y ALICIA GARCÍA

Además, el presidente del PP ha dicho a los diputados y senadores que tienen que estar preparados porque encaran la recta final de la legislatura tras las elecciones de Andalucía, apuntando a que si al PP le va bien en esta región le irá bien después en España, según fuentes del partido.

Previamente, a puerta cerrada también, han tomado la palabra las dos portavoces del Grupo Popular en el Congreso y el Senado, Ester Muñoz y Alicia García, que han aludido a las iniciativas paralizadas en el Congreso por el "bloqueo" del Gobierno de Pedro Sánchez, han indicado fuentes del partido.

