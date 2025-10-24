Feijóo exhortará a Sánchez a decir "la verdad" sobre su corrupción la víspera de ser interrogado en el Senado

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pedirá el próximo miércoles al presidente Pedro Sánchez que detalle al Pleno del Congreso "la verdad" sobre los casos que corrupción que le rodean, y lo hará la víspera de que la citación del jefe del Ejecutivo ante la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo'.

"¿Va a decir la verdad?", reza la pregunta que Feijóo pretende formular Sánchez durante la sesión de control al Gobierno, según el listado de interrogantes registrados por los grupos de la oposición al que tuvo acceso Europa Press.

Desde que estallara el escándalo que sacude al PSOE, el presidente del PP ha venido preguntando a Sánchez por el 'caso Koldo-Ábalos-Cerdán' en buena parte de sus duelos parlamentarios y hace dos semanas Feijóo anunció que le llamarían a declarar en la correspondiente comisión del Senado, donde el PP disfruta de mayoría absoluta.

Y esa cita tendrá lugar precisamente un día después, el jueves, con la diferencia de que en este foro tendrá que ser un senador o senadora del PP los que se dirijan a Sánchez, no el jefe de los 'populares'.

Anoche, en rueda de prensa desde Bruselas, el presidente del Gobierno volvió a defender la limpieza de las cuentas del PSOE y cargó contra el PP. "La financiación irregular tiene una sede en España, que está pagada con dinero en b, donde se pagaban sueldos también en b y está en la calle Génova", lanzó Sánchez.

En el control del miércoles, además de este interrogante de Feijóo, Sánchez se enfrentará, como suele ser habitual, a otras dos preguntas. En esta ocasión, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, le pedirá pronunciarse sobre la necesidad de abordar "el fenómeno de la multirreincidencia", y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que detalle los planes políticos de su Gobierno.

CINCO PREGUNTAS PARA MONTERO

Tras Sánchez, será el turno de su vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a la que entre el PP y Vox le dirigen cinco interrogantes. En la misma línea que su líder, el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, preguntará a Montero "cuánto tiempo van a seguir ocultando la verdad a los españoles", y sus compañeros andaluces Juan Bravo y Elías Bendodo le instarán a pronunciar "por qué el Gobierno juega con los españoles", el primero, y si "se siente cómoda en el Gobierno de la corrupción", el segundo.

En Vox, su portavoz, Pepa Millán, reclamará a la ministra de Hacienda a aclarar a los españoles si cree que hoy viven mejor, mientras que su compañero de filas Ignacio Gil Lázaro le preguntará si es consciente el Gobierno de "la realidad que le cerca".

Además de la corrupción, la dana también aparecerá en el Pleno del miércoles un año después de la tragedia en Valencia. Será la secretaria general del PP en el Congreso, Macarena Montesinos, quien pregunte a la vicepresidenta tercera, Sara Aaegesen si considera que "ha hecho todo lo posible por los afectados por la dana". A la también ministra para la Transición le interrogará además el diputado 'popular Juan Requena para saber si piensa que los españoles pueden fiarse del su Gobierno.

PREGUNTA 'FLORERO' PARA YOLANDA DÍAZ

Sobre la dana también versa la pregunta 'florero' que el diputado de Sumar Nahuel González dirigirá a su líder y vicepresidenta segunda del Gobierno para que se luzca dando cuenta de las medidas que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo y Economía Social para evitar que, en situaciones como la gestión de la dana, las empresas obliguen a sus trabajadores a acudir a sus puestos poniendo en riesgo su seguridad y su vida.

En este nuevo curso Sumar dio vía libre a sus diputados para interrogar al Gobierno que comparten con el PSOE y cada semana incluyen alguna pregunta generalmente a sus ministros, para que tengan una plataforma para hacer anuncios o atacar a la oposicin, pero también a ministros socialistas como el de Transportes, Óscar Puente.

El PP también tiene en cartera una pregunta para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a quien el diputado Carlos García Adanero interrogará si "siempre ha actuado con la debida ética y diligencia". De su lado, al diputada de Bildu Marije Fullaondo le instará a opinar sobre "si merece la pena la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la irregular investigación de dos denuncias de violación bajo sumisión química" en Navarra.

Los 'populares' se dirigen también a la ministra de Educación, Pilar Alegría, para que asegure si su Gobierno garantiza el respeto al castellano, y a la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, con el fin de que informe de cuánto va a tardar en rectificar su política de vivienda.