Feijóo exige a Sánchez que pida permiso al Congreso para enviar soldados y cree que no lo hace "por miedo" a sus socios

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que pida autorización al Congreso para enviar soldados y armamento a zona de guerra y ha subrayado que no lo hace "por miedo a sus socios".

"El Ejército no es suyo. Es de todos los españoles", ha enfatizado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, un día después de que el Gobierno haya anunciado que España enviará la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre para apoyar la defensa europea ante los ataques de Irán, en la que habrá unos 200 militares.

Casi una semana después del inicio del conflicto bélico en Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel, Feijóo ha señalado que "la contención y la solución negociada es el mejor camino para parar la guerra". "Lo dije desde el primer día y lo mantengo", ha apostillado.

Dicho esto, ha asegurado que, con "la misma determinación", exige dos cosas: En primer lugar, ha señalado que el presidente del Gobierno "está obligado a cumplir la ley y pedir autorización al Congreso para enviar soldados y armamento a zona de guerra". A su entender, no lo ha hecho "por miedo a sus socios".

En segundo lugar, el jefe de la oposición ha apostado por "recuperar la diplomacia". Según ha resaltado, se trata de "evitar que España se siga aislando y añada nuevos conflictos a la ya crítica situación internacional".

"La política exterior de España no la puede decidir unilateralmente el Gobierno ni abordarse como uno más de los engaños de Sánchez. Porque los costes económicos que nos pueden infringir terceros países y la pérdida de confianza internacional por esta irresponsabilidad los pagaremos todos", ha aseverado Feijóo.

EL PP AFEA QUE EL LEMA DE SÁNCHEZ SEA 'NO AL CONGRESO'

Fuentes del PP han insistido en que Sánchez debe someter a la votación del Parlamento el envío de la fragata a Chipre tras ser atacada la base británica que hay en este territorio y ha subrayado que así lo exige la Ley de Defensa Nacional. "Así podremos saber en sede parlamentaria lo que opinan de las maniobras de Sánchez los que apoyan a Sánchez", han resaltado.

En este sentido, el PP ha destacado que el buque de guerra "más avanzado de la Armada" que se ha enviado a "zona de conflicto" y sus soldados se van a exponer a ser atacados en un área donde ya hay nuevas operaciones militares activas.

Desde el PP advierten de que Pedro Sánchez "no puede poner en peligro la vida" de los militares españoles sin la autorización del Congreso y recuerdan que esta misión no cuenta con el respaldo de "varios de los partidos que, con su apoyo parlamentario mantienen encendido el respirador al presidente del Gobierno".

En su opinión, el lema de Sánchez no es "No a la guerra", es "No al Congreso" porque evita cualquier tipo de límites establecido por Ley y el debate y "gobierna como si el poder ejecutivo prevaleciese sobre todos los demás".

En este sentido, fuentes del PP han recordado a Sánchez que desde el año 2006, los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy han pedido hasta 26 autorizaciones al Congreso en Pleno o Comisión para que el Ejército español participara en operaciones de todo tipo en el exterior.

LA ÚLTIMA PETICIÓN AL CONGRESO FUE EN 2018

Así, han señalado que la última petición fue en 2018, cuando se solicitó autorización para incrementar la dotación de efectivos en la misión de la UE en Mali. "Desde entonces nunca una operación militar ha sido sometida a la consideración de la Cámara porque Pedro Sánchez entiende que el Ejército es suyo, no de todos los españoles", han remachado.

La primera solicitud fue realizada en 2006 para que se autorizara por parte del Congreso de los Diputados el incremento de efectivos de las Fuerzas Armadas entonces destinados en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán.

Desde entonces se han realizado un total de 26 solicitudes de autorización para enviar efectivos a República Democrática del Congo, Líbano, Chad y República Centroafricana, Somalia, Haití, Uganda, Libia, Mali e Irak, según han recordado los 'populares'.