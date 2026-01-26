Junts ve un "chantaje" meter la subida de las pensiones en el decreto ómnibus y propone una ley para votarlo aparte

Archivo - La diputada de Junts, Miriam Nogueras, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Junts considera un "chantaje" que el Gobierno presente la subida de las pensiones en 2026 en un decreto ómnibus que incluye medidas de diferente índole, que se vota este martes en el Pleno del Congreso, por lo que ha presentado una proposición de ley que incluye exclusivamente la revalorización de la jubilación para este año.

La formación independentista catalana critica así el conocido como decreto de prórroga del escudo social para este año, que llega a su examen parlamentario sin tener garantizados los apoyos suficientes para su convalidación.

Además de la revalorización del 2,7% con carácter general para las pensiones, en la norma también se incluye lo que la izquierda llama 'escudo social', medidas como la prórroga de la prohibición de los desahucios o el corte de agua, luz y gas para gente vulnerable.

"El PSOE utiliza a los pensionistas como chantaje político: o aceptas todo el paquete, o perjudicas a los pensionistas. Y esto es inaceptable", ha esgrimido la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, quien también ha denunciado que esto ya supone una "práctica habitual" del PSOE. Hace un año, los votos de Junts unidos a los de PP y Vox, acabaron con otro decreto ley ómnibus, que acabó derogado.

CARGA CONTRA LA PROHIBICIÓN DE DESAHUCIOS

Además, la formación independentista denuncia que las limitaciones a los desahucios por ocupación o impago de alquileres "castigan pequeños propietarios, muchos de ellos jubilados, que necesitan el alquiler de un piso para complementar una pensión a menudo insuficiente".

Así las cosas, Junts ha registrado una proposición de ley para garantizar las pensiones un 2,7% con carácter general y con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, al tiempo que garantiza la actualización de todas las pensiones contributivas y no contributivas, así como de las principales prestaciones sociales.

"La revalorización de las pensiones es una cuestión de justicia social y no puede quedar secuestrada por decretos ley que mezclan medidas que no tienen nada que ver", ha apostillado Nogueras.