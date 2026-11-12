Feijóo exprimirá su perfil gestor en campaña para atraer a votantes socialistas y contener a Vox

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un acto del PP de Baleares, a 9 de noviembre de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca. - Javier Fernández - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, exprimirá su perfil gestor en la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en la que los 'populares' quieren seguir atrayendo a votantes socialistas descontentos con la gestión de Pedro Sánchez y contener a Vox, al alza en todas las encuestas.

"Yo vengo a ofrecer gestión, rigor y experiencia", ha repetido Feijóo en las dos últimas dos semanas, desde el accidente ferroviario de Urda (Toledo). Es un mensaje que acentuará en campaña con la promesa de ofrecer a los españoles un Gobierno que "gobierne y que gestione para que España vuelva a funcionar", según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

En estos 15 días oficiales de campaña, Feijóo pedirá un mandato "claro" y "fuerte" para recuperar el rumbo en España y acometer la "reconstrucción nacional que el país necesita". Los 'populares' buscan lograr una mayoría suficiente que les permita, si fuera posible, gobernar en solitario y si no lo es, reducir la dependencia de Vox, de forma que la formación de Santiago Abascal tenga menos peso en la suma.

Pese a que las encuestas que se están publicando coinciden en otorgar al bloque de PP y Vox una holgada mayoría absoluta, son los de Abascal lo que despegan en todos los sondeos, ya que casi todos pronostican que pueden duplicar sus actuales 33 escaños.

Por eso, los de Feijóo buscarán superar los actuales 137 escaños que lograron en las elecciones generales de julio de 2023 y se centrarán en pescar voto en el caladero socialista. El propio Feijóo admitió hace una semana que, aunque hay una "fuga" de "indignados" a Vox, cree que el PP "ha ido de menos a más" y está consiguiendo que le puedan votar abstencionistas, nuevos votantes y electores socialdemócratas.

Los 'populares' ya tenían trackings internos en la primera quincena de octubre que recogían una transferencia de voto del PSOE al PP, que habría pasado del 5,9% al 7,8%. A su entender, esa tendencia se consolida tras el accidente de Urda, añaden fuentes 'populares'.

CAMPAÑA POR TODA ESPAÑA CON IMPLICACIÓN DE SUS 'BARONES'

El PP desplegará a todo el partido ante las elecciones generales, con varias campañas solapadas. Así, aparte de la campaña de Feijóo, habrá también otra de los miembros del comité de dirección, 17 autonómicas con los presidentes y 52 campañas provinciales. El objetivo es llegar a todos los rincones y donde no llega el candidato.

El líder del PP también ha reclutado a sus 'barones' territoriales para hacer campaña y algunos incluso harán actos fuera de sus comunidades autónomas, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, o el andaluz Juanma Moreno. También tendrán una participación activa en los territorios los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy

"Frente a un Sánchez cada vez más solo y débil, Feijóo estará más arropado y fuerte que nunca. Salimos a ganar y a gobernar, salimos a por todas y salimos a buscar todos los apoyos posibles", aseguró hace unos días Miguel Tellado, director de campaña del PP.

PRÓXIMAS PARADAS DE FEIJÓO: MADRID, SANTIAGO Y SANTANDER

El PP ya ha adelantado algunos de sus principales actos de campaña. A la apertura de campaña de este jueves por la noche en Badalona junto al alcalde de la ciudad y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, Feijóo recalará el domingo en Madrid en un gran acto con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y jóvenes del partido.

El sábado estará en Santiago de Compostela junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el domingo se desplazará a Santander, donde ofrecerá un mitin con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, la candidata al Congreso, Isabel Urrutia, y la alcaldesa de Santander y cabeza de lista al Senado, Gema Igual.

Asimismo, el lunes se desplazará por la mañana a Lleida y por la tarde tendrá un mitin en Pamplona. Al día siguiente, martes, Feijóo estará en Bilbao por la mañana y La Rioja por la tarde, según han avanzado fuentes del PP.

A la espera de concretar el resto de la agenda --aún no se ha cerrado la fecha de los debates electorales que organizará la Academia de Televisión--, el PP ha avanzado otro gran mitin que tendrá lugar el sábado 21, en pleno ecuador de campaña y que se celebrará en la plaza de toros de la ciudad, escenario emblemático para los 'populares' durante las últimas décadas y símbolo de sus etapas de mayorías absolutas.