Feijóo felicita a Fujimori por su victoria "clave" para la "prosperidad" de Perú

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la Junta Directiva Autonómica del PP, en la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal', a 29 de junio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). - Kiko Asunción - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este martes a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, tras su victoria en las elecciones de Perú, y ha asegurado que es "una gran noticia" para el país y "para toda Hispanoamérica".

"Estoy convencido", ha afirmado Feijóo, "de que su experiencia y larga trayectoria será clave" para mejorar la "estabilidad", "institucionalidad" y "prosperidad" de Perú, y ha situado la victoria de Fujimori como el inicio de un "tiempo de esperanza".

El líder 'popular' ha concluido deseando "de corazón" a la presidenta electa, "todo el acierto" ante la "enorme responsabilidad que supone gobernar para mejorar la vida de todos los peruanos". Feijóo ya pidió el voto para Fujimori a los peruanos que residen en España, y se ha alegrado de que le hayan dado "su apoyo mayoritario".