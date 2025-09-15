Feijóo: "Mi Gobierno no tendrá ministros ejerciendo a tiempo parcial de activistas contra Madrid o la Comunidad"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Four Seasons Hotel, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Dice que el Gobierno de Sánchez no funciona al no tener un proyecto para la mayoría y estar "entregado al enfrentamiento y la división"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que si llega al Palacio de la Moncloa no tendrá un Gobierno con ministros "ejerciendo a tiempo parcial de activistas" contra los gobiernos de la ciudad de Madrid o contra la Comunidad de Madrid sino que habrá "lealtad institucional", "colaboración", "suma de esfuerzos" y "un proyecto compartido".

"No creo que nadie que aspire a ser presidente del Gobierno de su país pueda serlo hablando mal de su capital o torpedeando a su gobierno solamente porque no coincide con su color político", ha declarado Feijóo en la presentación de un desayuno informativo con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha organizado el Foro Nueva Economía.

Feijóo, que ha dedicado el grueso de su intervención a culpar a Sánchez de los "actos de violencia" en La Vuelta y acusar a Sánchez de ser "noticia en el mundo por su irresponsabilidad", ha asegurado que las imágenes vistas este domingo con las protestas propalestinas "no representan" a la ciudad de Madrid.

Dicho esto, ha señalado que él había acudido a este foro a "hablar bien de Madrid" porque esta ciudad "se lo merece", "está de moda", es "imbatible" y "está en la liga de las mejores ciudades del mundo". "Es una capital global y es una gran embajadora de España en todo el mundo", ha aseverado.

Tras insistir en que no se puede ser presidente "hablando mal" de una ciudad o una región por no coincidir con su color político, ha subrayado que él "no entiende así la política". Por eso, ha recalcado que su Gobierno "no tendrá ministros ejerciendo a tiempo parcial de activistas contra la ciudad ni contra la Comunidad de Madrid" sino que "habrá lealtad institucional, colaboración, suma de esfuerzos y un proyecto compartido gobierne quien gobierne la comunidad o la ciudad".

"MADRID ESTÁ EN SU MEJOR MOMENTO"

El líder del PP ha hecho hincapié en que Madrid es "el gran motor de España", destacando que la economía madrileña representa el 12.5% del PIB de todo el país. "Madrid está en su mejor momento", ha aseverado, para recalcar que "nada de esto es casualidad" sino que tiene nombre y apellidos: Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida.

Feijóo ha puesto en valor la gestión de Almeida, recordando que se comprometió con "aliviar el bolsillo de los ciudadanos de Madrid" y "les ha ahorrado mil millones de euros en impuestos". Además, ha añadido que la Empresa Municipal de Madrid "es la promotora de vivienda pública más importante de España" y "encabeza un parque municipal de alquiler asequible de más de 9.000 viviendas", si bien ha dicho estar convencido de que "no son suficientes".

A su entender, Madrid "funciona" y se debe a que "tiene un gobierno que funciona", con presupuestos, con un equipo de gobierno que gobierna y está unido. "Y tiene un alcalde que lidera. Lo contrario del Gobierno central", ha afirmado.

LA LEGISLATURA "MÁS ESTÉRIL DE LA DEMOCRACIA"

En este sentido, ha dicho que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "no funciona" porque "lleva dos años que todo lo que gasta no tiene autorización de las Cortes Generales" y "no tiene mayoría parlamentaria", haciendo que "esta legislatura sea la más estéril de toda la democracia".

Es más, ha dicho que el Gobierno "no solamente no aprueba leyes, sino que bloquea más de 30 leyes aprobadas en el Senado bloqueadas en la Mesa de la Cámara del Congreso", citando la ley antiokupación del PP, la ley contra la multirreincidencia o la ley de conciliación de su partido.

Feijóo ha asegurado que el Ejecutivo de Sánchez no funciona porque "no tiene una sola voz", que se ve "cada semana en materias decisivas como la política exterior o la política de defensa". "Con este panorama es normal que España cada vez pinte menos entre los aliados internacionales", ha apostillado.

Además, Feijóo ha afirmado que el Gobierno "no funciona porque no tiene un proyecto para una mayoría". "Vivimos chantajeados por minorías que tienen el 1,5% del voto de la nación y entregado al enfrentamiento y a la división entre españoles", ha manifestado, para criticar que Sánchez lo "enfrente todo": "el campo con la ciudad, los arrendadores con los inquilinos, los hombres con las mujeres, los jóvenes con los mayores, unas comunidades contra otras, unos medios de comunicación con otros y las instituciones con otras".

DICE QUE SÁNCHEZ SOLO BUSCA "TAPAR LA CORRUPCIÓN"

Finalmente, ha dicho que el Gobierno no funciona porque "está acorralado por la corrupción" y ése "es el verdadero problema". "Sánchez dijo aquello de que un Gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina. Su única gasolina es intentar tapar la corrupción que estamos viviendo a veces con cortinas de humo para distraer la atención y dividir a los españoles e incluso usando crisis humanitarias como la que sí, realmente, se está produciendo en Gaza", ha indicado.

Otras veces, ha proseguido, Sánchez se dedica a llevar a cabo "inaceptables ataques a las instituciones, a los jueces, a los servidores públicos". A su entender, ambas formas "son impropias de un demócrata".

Tras asegurar que él quiere que España se parezca más "al Madrid abierto y pujante y menos al país degradado y decadente al que aboca el sanchismo", ha afirmado que el país necesita un Gobierno "fuerte", "unido", que "tenga un proyecto ilusionante para los españoles" y un "un modelo de decencia, de seriedad y ambición" para "para gobernar de verdad, sin enfrentar a los ciudadanos, sin cortinas de humo, sin corruptelas".

El líder del PP ha dedicado la parte final de su intervención a elogiar a Almeida, al que ha definido como "colchonero, peregrino y padre". Tras recordar que el viernes citó al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como el "mejor" regidor del país, ha dicho que a Almeida aún le quedan trienios y puede llegar a serlo. "Yo estoy convencido de que sí. Pero lo que sí te puedo asegurar es que yo estoy orgulloso de que seas mi alcalde", ha concluido.