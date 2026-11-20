El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un acto de campaña, a 17 de noviembre de 2026, en Logroño, La Rioja (España). - JPEG - Europa Press

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, grabará este lunes un vídeo con el youtuber y creador de contenidos Daniel Alonso Agúndez, conocido como Plex, que se difundirá a partir del martes, según han informado fuentes del partido.

De esta forma, continúa su estrategia para captar voto entre los más jóvenes ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Así, ya ha participado en los 'pódast' 'The Wild Project' que dirige Jordi Wild y 'El Sentido de la birra' de Ricardo Moya. También envió un vídeo al pódcast 'Línea de Cal', un formato de comedia con temática futbolística presentado por Darío Eme Hache, Alex Chiner y David Sánchez.

La última semana de campaña, el presidente del PP la arrancará el día 24 grabando un "rodaje" con Plex, que es un youtuber, streamer e influencer con un elevado número de seguidores en redes sociales por sus viajes y aventuras. Por lo pronto, el partido no ha querido desvelar más detalles de esa grabación para mantener el "efecto sorpresa".

"Buscamos públicos alternativos y que nos escuchen. El objetivo es buscar votos", admiten fuentes del equipo de Feijóo, donde están satisfechos con la estrategia que están llevando en campaña para acercarse a los más jóvenes.

FEIJÓO ASUME EL USO DEL TÉRMINO 'ANOTOP AT'

De hecho, el PP ha recuperado para su campaña el lapsus que cometió Feijóo en el Congreso hace casi un año coincidiendo con el estreno de la serie 'Anatomía de un instante'. Entonces, atacó a Pedro Sánchez asegurando que algún día se va a rodar una serie de televisión sobre sus años de presidente. Según dijo entonces, la serie "se titularía 'Anotop at...".

Esa equivocación de Feijóo se convirtió rápidamente en un meme en redes sociales y ahora, en plena campaña, el PP ha decidido utilizarlo en beneficio propio para buscar voto entre los más jóvenes. Es más, ya lo ha empezado a utilizar el propio presidente del PP.

Así, este jueves antes del 'cara a cara', su equipo de Comunicación informó a Feijóo por Whastapp para comunicarle que iban a difundir un mensaje en redes de que estaba "preparado" para ese duelo televisivo. La respuesta de Feijóo fue entonces: Anotop, según han revelado fuentes de la formación.

ENTREVISTAS DE FEIJÓO EN ANTENA 3, TELECINCO Y TVE

La agenda de Feijóo arrancará el lunes a primera hora con una entrevista en Antena 3. Ese mismo día tiene previsto visitar también el plató de Telecinco para una entrevista nocturna, según han añadido fuentes del partido.

El equipo de Feijóo también contempla que su candidato acuda a la entrevista en TVE en el programa que conduce Silvia Intxaurrondo, aunque por el momento no está cerrada la fecha, según fuentes de la formación.

Hace tres años, el presidente del PP arrancó la segunda semana de campaña con una entrevista en ese mismo programa de TVE, donde afirmó que el PP "siempre" ha revalorizado las pensiones conforme al IPC, unas palabras que tuvo que matizar poco después.

EL MARTES FEIJÓO ESTARÁ EN ALICANTE

El martes viajará, el presidente del PP se desplazará a Alicante para seguir con su hoja de ruta electoral por España y el miércoles tiene previsto un acto multitudinario en Madrid, que será previsiblemente en la Caja Mágica.

El jueves, Feijóo se ha reservado la mañana para poder prepararse el debate a 4 que organiza de nuevo la Academia de Televisión y en el que se enfrentará con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau. Fuentes del PP han señalado que sus ataques irán dirigidos al presidente del Gobierno.

El cierre de campaña del PP sigue siendo una incógnita y, por lo pronto. En las filas del PP apuntan a que seguramente optará por Andalucía --y citan Sevilla--, pero 'Génova' se reserva por ahora desvelar dónde pondrá broche final a la campaña de las generales.