Feijóo se implica en la campaña aragonesa con al menos cinco visitas, que arranca esta semana en Figueruelas y Calatayud

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), y el presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón (i), durante la clausura del acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza', en el World Trade Center, a 18 de enero de 2026, en Zaragoza, Ara - Ramón Comet - Europa Press

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se implicará en la campaña de las elecciones en Aragón del próximo 8 de febrero con al menos cinco visitas, una vez que ha pasado los días de luto por los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Por lo pronto, este miércoles se desplazará a Figueruelas (Zaragoza).

Durante esta semana y media que queda para las elecciones, Feijóo recorrerá las tres provincias aragonesas (Zaragoza, Teruel y Huesca) y participará en los tres grandes actos de campaña, según ha informado el partido.

Además, el PP ha indicado que Feijóo compaginará actos del partido con el contacto directo con la gente para "hacer llegar el mensaje de que Jorge Azcón es la solución que necesitan los aragoneses, frente al enfrentamiento y las políticas sanchistas que encarna la candidata del PSOE, Pilar Alegría", según las mismas fuentes.

Aunque la campaña arrancó oficialmente el pasado 23 de enero, Feijóo ha esperado a que pasen los días de luto oficial por los descarrilamientos ferroviarios que han provocado el fallecimiento de 46 personas y más de un centenar de heridos.

A partir de ahora, Feijóo se implicará desde mañana en la campaña participando en, al menos, "cinco de los diez días que restan de la campaña". Así, este miércoles estará en Figueruelas (Zaragoza) y el jueves seguirá con atención la declaración en el Senado de Óscar Puente antes de viajar a Huelva para participar junto a los Reyes en el funeral por los fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba).

EL VIERNES Y SÁBADO ESTARÁ EN CROACIA CON EL PPE

El viernes y el sábado participará en el encuentro de líderes del PPE, que tendrá lugar en Zagreb (Croacia), donde los populares europeos tratarán a petición del Partido Popular español la situación de Venezuela y se debatirán "las condiciones de Feijóo para poder apoyar el acuerdo de Mercosur", según los 'populares'.

El domingo, a su vuelta de Croacia, Feijóo viajará de nuevo a Aragón para participar en una comida-mitin en Calatayud (Zaragoza) junto a Azcón, al que ha definido este lunes --en una entrevista en 'Cope'-- como un candidato "sólido y solvente".

El lunes, Feijóo comparecerá en la comisión de investigación de la dana del Congreso para dar cuenta de "su importantísmo papel en la gestión de una emergencia en la que no tenía competencias y que siguió a 450km de distancia", han señalado con ironía fuentes del PP.

"Estamos seguros de que el hecho de que el PSOE y sus socios hagan comparecer a Feijóo el primer día de la última semana de campaña de Aragón es una mera coincidencia", han exclamado las mismas fuentes, que han señalado que los días3, 4 y 5 el líder del PP regresará a hacer campaña a Aragón.