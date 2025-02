Feijóo implica a sus cargos con el plan de vivienda del PP y busca pasar página de la crisis por el decreto ómnibus

Seguirá con su agenda social para pescar en el caladero del PSOE tras calcular un trasvase al PP de más de 600.000 votantes socialistas

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está decidido a dar la batalla por la vivienda y quiere implicar a sus cargos en esta ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Así se lo reclamará este lunes ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos.

"Vamos a centrar en la vivienda el combate ideológico con el presidente del Gobierno. El Ejecutivo no es competitivo en esto porque hay una generación frustrada, a la que ha engañado, que no puede comprarse un piso", han recalcado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.

En 'Génova' están convencidos de que ahí pueden seguir arañando votos al PSOE. De hecho, según sus cálculos, ya se ha producido un trasvase de voto del PSOE al PP de 650.000 electores desde las generales del pasado 23 de julio, han añadido las fuentes consultadas.

En el equipo de Feijóo no hay preocupación por la tendencia ascendente de Vox en las encuestas y subrayan que el PP "no está bajando" sino que "lo hace la izquierda". "Nuestro objetivo es debilitar al PSOE y Sánchez, no a Vox", han recalcado, afeando al partido de Santiago Abascal que, por el contrario, su única meta sea "reemplazar" al presidente del Partido Popular.

REGISTRO DE LA LEY DEL SUELO EN EL SENADO

Feijóo explicará ante la Junta Directiva del PP los pilares del plan de vivienda que está impulsando su partido en colaboración con ayuntamientos y comunidades autónomas del PP. Por lo pronto, el viernes ya registró en el Senado una Ley del Suelo "para agilizar la construcción, que haya más suelo y garantizar la seguridad jurídica" y esta semana el PP proseguirá con más actos de vivienda.

Uno de ellos lo protagonizará el propio Feijóo, que presentará a los jóvenes un programa completo de ayudas con el objeto de que se les facilite la adquisición de su primera vivienda. Se trata de que los jóvenes no "renuncien a ser propietarios porque comprar una casa es inalcanzable para ellos".

"El acceso a la vivienda es lo que preocupa a los españoles y por eso ocupa al Partido Popular", han recalcado fuentes del PP, que insisten en que su objetivo es que cale en la gente la idea de que el modelo de Sánchez no ha funcionado y, por lo tanto, es tiempo de aplicar las recetas del PP.

TRAS EL DEBATE INTERNO POR EL DECRETO ÓMNIBUS

Con su estrategia en materia de vivienda, el líder del PP busca pasar página de la crisis interna que ha vivido esta semana el partido a raíz de nuevo decreto ómnibus que el Gobierno acordó con Junts.

El voto afirmativo del PP a ese texto, después de que hace una semana el Grupo Popular optase por el "no" a un decreto similar --aunque más extenso-- provocó desconcierto entre cargos de la formación, que no entendían este "giro de 180 grados" en menos de una semana.

Ese debate interno también se vivió en la dirección del partido, donde no todos sus miembros eran partidarios del 'sí', el voto que finalmente anunció Feijóo después de hablar también con algunos 'barones' territoriales.

En 'Génova' justifican su voto a favor en el Congreso --el debate de convalidación del decreto se celebrará este mes de febrero-- para "romper el relato del Gobierno" acerca de que el Partido Popular no está a favor de la revalorización de las pensiones.

"ESTOS BANDAZOS TIENEN SUS RIESGOS"

Algunos dirigentes del PP consultados por Europa Press han expresado su temor a que Vox saque ventaja de este viraje del Grupo Popular con el decreto ómnibus. Los ataques de Abascal contra el PP en los últimos días se han incrementado.

Según el líder de Vox, Feijóo demuestra su "incapacidad para ejercer la oposición como Dios manda en estos momentos", dado que la oposición al Gobierno tiene que ser "frontal" en el Parlamento, en los tribunales y en las calles.

"Estos bandazos del PP tienen sus riesgos", ha señalado en privado un veterano dirigente 'popular', que ha admitido que hay desconcierto entre cuadros del partido porque se les pidió recoger firmas en la calle para pedir a Sánchez aprobar la subida de las pensiones y al final "ha quedado en nada".