Feijóo, tras la imputación del exministro Montoro: "Lo que haya que investigar, que se investigue"

Subraya que su criterio sobre la corrupción es "muy claro", con independencia de a quien afecte

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes, después de que un juez haya imputado al exministro Cristóbal Montoro por favorecer a gasistas desde el Ministerio de Hacienda, que "lo que haya que investigar, que se investigue".

"Mi criterio acerca de la corrupción es muy claro y no cambia con independencia de a quién afecte. Yo no hablaré ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios", ha declarado Feijóo en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

La declaración de Feijóo se produce después de que el Gobierno y el PSOE hayan salido en tromba contra el PP tras la imputación de Montoro, después de semanas con el foco mediático centrado en el llamado 'caso Koldo' que afecta al Ejecutivo y al PSOE.

De hecho, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, dijo este jueves que Montoro incurrió en "prácticas mafiosas" y reprochó a Feijóo que guarde silencio y no dé explicaciones mientras que el Gobierno socialista actuó con "contundencia" ante los casos en sus filas, según recalcó.

Ante esas críticas del Gobierno y el PSOE, el jefe de la oposición ha respondido que él no hablará "ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios". "Lo que haya que investigar, que se investigue", ha aseverado.

EL PP ESTÁ "DANDO LA CARA"

Este viernes, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha defendido que su partido "está dando la cara" y está dando explicaciones tras la imputación del exministro y ha asegurado que Feijóo "no se ha escondido nunca". Además, ha resaltado que el líder del PP no ha tenido "a una persona imputada en su equipo".

"Nosotros estamos dando la cara, estamos dando explicaciones, el presidente Feijóo hasta el miércoles ha tenido agenda y sorprende que lo diga el PSOE, cuando el señor (Pedro) Sánchez estuvo 35 días sin dar explicaciones o tiene reuniones con primeros ministros de las cuales posteriormente no hace rueda de prensa", ha afirmado Bravo en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press.

GÉNOVA: "NO SOMOS IGUALES"

A través de un comunicado, el PP anunció este jueves que Montoro había comunicado "su decisión de dejar su condición de afiliado del Partido Popular". Además, informó de que el Comité de Derechos y Garantías del partido le había abierto un procedimiento de información relacionado con el caso tras conocerse su imputación pero que quedaba en suspenso al dejar la formación.

El PP --que destacó que Montoro "era el único afiliado de los cargos investigados"-- ha hecho hincapié en diferenciar la forma de actuar del PP de Feijóo con la del PSOE de Pedro Sánchez. Así, ha subrayado que el exministro José Luis Ábalos "tardó dieciséis meses en salir del PSOE tras su imputación".

"Cristóbal Montoro, que no fue nombrado ni por la actual dirección nacional ni por la anterior y que fue ministro hace más de siete años, ha tardado menos de un día en dejar de ser afiliado. No, no somos iguales", según han recalcado fuentes 'populares'.

MONTORO DICE QUE NO HAY PRUEBAS CONTRA ÉL

El exministro Montoro afirmó anoche que no existen pruebas contra él. "En lo que se refiere a mi inclusión como investigado, se realiza sin ningún elemento probatorio y sin otra motivación, a la postre, que haber ocupado el cargo de Ministro", aseguró en un comunicado.

El miércoles un juez de Tarragona imputó al exministro de Hacienda por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas de gases industriales que eran clientes de un despacho de abogados --Equipo Económico (EE)-- que había fundado el ministro antes de entrar al Gobierno, según consta en una auto al que ha tenido acceso Europa Press.