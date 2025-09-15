Recalca que en el "boicot y en los altercados" han participado socios del Gobierno y exministros

ALBACETE, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha incidido en sus críticas al Gobierno por su apoyo a las protestas por Palestina que detuvieron este domingo en La Vuelta Ciclista señalando que el hecho de "que esto lo proponga, lo anticipe y lo empuje el presidente del Gobierno y que además hayan participado en el boicot y en los altercados socios del Gobierno y exministros es justamente lo contrario de la convivencia democrática", ha sentenciado.

En unas declaraciones frente a la Puerta de Hierros de la Feria de Albacete, que ha visitado este lunes, Feijóo ha resaltado el hecho de que algunos corredores se cayesen ante el bloqueo del trayecto y que 23 policías resultasen heridos.

"Uno se puede manifestar en España. Tenemos libertad de expresión y por supuesto se puede mostrar repulsa a lo que está ocurriendo en Gaza, pero se debe de hacer con respeto hacia los demás y sin poner en riesgo la integridad de nadie", ha afirmado el presidente 'popular'.

TRADICIÓN RENOVADA

De otro lado, el líder del Partido Popular ha descrito la Feria de Albacete como "el acontecimiento más importante de toda la región de Castilla-La Mancha" en lo que ha sido su cuarta visita al evento.

"Estar aquí es una tradición que vengo a renovar cada uno de los años desde que soy presidente del partido", ha recordado Feijóo, señalando el evento como "marca España" y un ejemplo de "concordia, optimismo y convivencia de la España que yo quiero recuperar y por la que trabajo".

"Esta feria acredita que los españoles queremos vivir cada uno teniendo las aficiones y las prioridades que libremente elijan, pero en convivencia", ha remarcado, prometiendo que regresará el próximo año y felicitando al alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, por su gestión.

La Feria de Albacete, del 7 al 17 de septiembre, ha albergado en esta edición unos 2.600.000 visitas hasta la fecha, según los datos del primer edil. Serrano ha descrito el evento como un ejemplo del carácter "hospitalario y acogedor que forma parte de la identidad y la imagen de la ciudad".

El alcalde, también del Partido Popular, ha agradecido la visita de su presidente nacional y de su presidente regional, Paco Núñez, por "venir a sentir, vibrar y emocionarse de una feria que es un modelo de sociedad".

Durante la visita los mandatarios recorrerán el recinto ferial, presentarán sus respetos y devoción a la Virgen de los Llanos, patrona de Albacete, colaborarán con la Tómbola de Cáritas y acudirán a la feria taurina.