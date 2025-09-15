El PP ve "lamentable" que "todo un presidente del Gobierno" alentara el boicot a la Vuelta: "Es una irresponsabilidad"

Tellado se solidariza con los policías heridos y acusa a Sánchez de usar Palestina para "tapar" la corrupción en el Gobierno

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado como "lamentable" que "todo un presidente del Gobierno", en referencia a Pedro Sánchez, haya "alentado la violencia para boicotear" la Vuelta ciclista a España, a su paso por Madrid, que tuvo que cancelarse este domingo por las protestas propalestina.

"Es muy lamentable lo que hemos vivido en el día de ayer. Ver a todo un presidente del Gobierno alentando protestas, alentando violencia para boicotear la Vuelta ciclista a España en su etapa final, es desde luego una irresponsabilidad que nadie ha visto en ningún primer ministro de ninguna democracia moderna", ha condenado el 'número dos' del PP en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press.

Tellado ha sostenido que "es muy grave" que desde el Gobierno de España "se alienten protestas de esta naturaleza", y mucho más que el dispositivo planteado desde el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska "haya dejado indefensos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Después de solidarizarse con los 22 agentes de la policía heridos durante las protestas y lamentar "la imagen internacional" que deja la cancelación de la Vuelta, el secretario general de los 'populares' ha acusado al jefe del Ejecutivo de "no estar a la altura" y de "poner la causa palestina en primer plano" para "tapar los casos de corrupción" que afectan a su gobierno y a su entorno familiar.

"Que nadie vea en Sánchez un compromiso humanitario con lo que sucede en Gaza, porque esa no es su preocupación (...) Sánchez está desesperado por la situación en la que se encuentra su gobierno, por su debilidad parlamentaria, por sus problemas con los socios, por sus problemas ante el Tribunal Supremo, ante los juzgados que investigan a su entorno familiar de partido y de gobierno", ha señalado.

Con todo, Tellado ha reiterado la posición del PP con respeto al conflicto en Oriente Próximo, recalcando que Israel tiene el derecho a defenderse "de una organización criminal y terrorista como es Hamás", pero diferenciando "entre la población civil y la organización terrorista".

Las declaraciones del 'número dos' del PP tienen lugar después de que este domingo la última etapa de La Vuelta, que terminaba en Madrid, fuera cancelada por la irrupción de manifestantes propalestinos en el recorrido para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech y denunciar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

Poco antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó en un mitin del PSOE en Málaga su "reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también" su "admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas como la de Palestina".