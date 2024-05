Dice que "lo mejor que se puede hacer" es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que todavía no lo están en las CCAA



FIGUERES (GIRONA), 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha valorado este viernes el informe de la ONU que insta a España a preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia de PP y Vox: "No vamos a olvidar ni la dictadura ni la banda terrorista" ETA. Además, ha dicho que "lo mejor que se puede hacer" es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que "aún no lo están" en CCAA.

Así se ha pronunciado después de que la ONU haya instado al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden "invisibilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista".

En declaraciones a los periodistas ante el Museu Dalí de Figueres (Girona), el jefe de la oposición ha contrastado su postura con la del Ejecutivo socialista, después de que el PSOE acordara con Bildu la ley de memoria. "Lamentablemente el Gobierno tiene un compromiso con Bildu. no se puede hablar de banda terrorista. Nosotros, sí", ha enfatizado.

"COMPROMISO CON LA MEMORIA HISTÓRICA"

Feijóo, que ha comparecido junto a la candidata del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, y el presidente provincial y número 1 por Girona a las elecciones catalanas, Jaume Veray, ha dicho que, ante el informe, "lo mejor que se puede hacer" es leer los textos y no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado.

"Para el Partido Popular, los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA ha sido una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica", ha añadido.

FEIJÓO PROMETIÓ DEROGAR LA LEY DE MEMORIA

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya anunció ante de las elecciones generales del 23 de julio que si llegaba al Palacio de la Moncloa derogaría la ley de memoria y así lo recogió en su programa electoral.

"Impulsaremos, derogando la mal llamada ley de memoria democrática, una nueva norma consensuada que refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional que fundamentaron el pacto constitucional durante la Transición, así como la convivencia democrática de una sociedad, la española, que aspira a la justicia y al reconocimiento de la verdad", señala el programa del PP.