Feijóo insiste en cerrar un orden del día para verse con Sánchez y pide "rigor" con el PP como en las citas con mediador

Dice que hay preocupación en el PPE por la situación de España y que tiene fe en que los tribunales europeos actúen contra la amnistía



MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este jueves en cerrar un orden del día para reunirse con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha pedido al Gobierno "un poco de rigor" ante ese encuentro y no "desnaturalizarlo", dado que, según ha dicho, en las reuniones que el PSOE ha mantenido con Junts fuera de España hay un mediador y los contenidos se concretan.

"Esta frivolidad con la que trata de desnaturalizar la reunión con el primer partido de España y con el jefe de la oposición es muy sorprendente porque cuando se reúne fuera de la UE con el señor Puigdemont, incluido mediador especializado en bandas armadas, allí las cosas son muy serias", ha declarado Feijóo en Bruselas, tras asistir a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE).

Hace una semana, Sánchez avanzó que concertaría una reunión con Feijóo para hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma de la financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido. Tras un contacto entre gabinetes, en el que Moncloa ofreció varias fechas, el PP exigió un orden de la reunión por escrito, con la intención de incorporar varios temas al mismo.

EXIGE UNA "NOTIFICACIÓN" DEL ORDEN DEL DÍA QUE QUIERE SÁNCHEZ

A preguntas de la prensa, Feijóo ha señalado que aún están "pendientes" de que el equipo de Sánchez le "notifique" cuál es el orden del día que quiere introducir en esa reunión. "Todavía no lo tenemos", ha dicho, para añadir que conocen lo que han leído a través de los medios de comunicación.

En este sentido, ha indicado que "para tener una reunión con el presidente del Gobierno lo mínimo" que deben saber es el "orden del día de asuntos quiere tratar". "Una vez que tengamos, si es que nos notifican por escrito el orden del día, nosotros propondremos en su caso, asuntos para introducir también el orden del día", ha señalado.

Feijóo ya recordado que la primera reunión que mantuvo con Sánchez en Moncloa se enteró del orden del día "en un medio de comunicación". "Comprenderá que no va a volver a ocurrir. No me puedo enterar de los asuntos que el presidente del Gobierno quiere tratar conmigo leyendo un periódico ese mismo día por la mañana", ha abundado.

El líder del PP ha destacado que "de momento lo único" que sabe es que estos días en el que se debate sobre la ley de amnistía y conocen los "pactos con Bildu", Sánchez ha dicho que quiere verse con el líder de la oposición, pero él no tiene "más información que ésa".

"FRIVOLIDAD CON LA QUE SE QUIERE DESNATURALIZAR LA REUNIÓN"

A renglón seguido, Feijóo ha asegurado que es "muy sorprendente" la "frivolidad con la que trata de desnaturalizar la reunión con el primer partido de España y con el jefe de la oposición", dado que cuando se reúne con Junts en Suiza "las cosas son muy serias" y los contenidos "los están concretando y perfilando cada día".

Es más, ha dicho que en esas reuniones con los independentistas, con "mediador especializado en bandas armadas", "el tiempo del verbo es determinante en las cuestiones que van negociando". Por todo ello, ha pedido "un poco de rigor" ante esa reunión con el primer partido de la oposición "si es que realmente" quiere mantener ese encuentro.

Dicho esto, el presidente del PP ha subrayado que "en el caso de que se produzca" esa reunión con Sánchez "se hablará no sólo de lo que le interese" al presidente del Gobierno sino también "lo que le interese" al PP.

DICE QUE LOS DIRIGENTES DEL PPE ESTÁN "PREOCUPADOS"

Por otra parte, Feijóo ha revelado que los dirigentes europeos del PPE están "francamente preocupados" por la situación española, inédita en "45 años de democracia". Así, ha indicado que España "está abandonando en los últimos años el camino de la moderación, la Constitución y los ideales europeos y ha añadido que la Unión Europea está "comprobando que el único objetivo de Sánchez es mantenerse en el poder, cueste lo que cueste".

"La Unión no puede mirar hacia otro lado, cuando un país va en contra de los principios y los ideales sobre los que se cimentó el proyecto europeo y sobre los que se construye cada día", ha manifestado el presidente del PP en una rueda de prensa en la capital europea.

El líder del PP ha expresado su confianza en que los tribunales españoles y europeos "impugnarán" la ley de amnistía y será "derogada", ya que, a su juicio, "un político no puede suplantar a los tribunales y despreciar la separación de poderes".

"Valoraremos todos los recursos en los tribunales españoles y en los tribunales europeos para impugnarla. Y tengo fe en los tribunales y en los foros jurisdiccionales españoles y europeos", ha afirmado Feijóo.

LO COMPARA CON LO QUE OCURRIÓ EN RUMANIA

El líder del PP ha equiparado la ley de amnistía a la que pretendió aprobar el Partido Socialdemócrata desde el Gobierno de Rumania a la que "se opuso la Unión Europea, los ciudadanos en la calle y el Tribunal Supremo" de ese país.

Además, Feijóo ha rechazado la comparación de la amnistía propuesta por Sánchez con la que aprobó Portugal porque, según ha explicado, la pactada con ERC y Junts ofrece impunidad a delitos de "corrupción, malversación e incluso terrorismo".