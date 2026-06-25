Feijóo insiste en que paga el alquiler de su casa y acusa a Puente de intentar difamarle para desviar la atención

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este jueves en que paga el arrendamiento del piso en el que vive junto a su mujer y ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de intentar desviar la atención con "difamaciones".

De esta forma ha replicado Feijóo a Puente, quien horas antes le exigía en los pasillos del Congreso que acreditase cuánto paga por su vivienda en Madrid y quién lo hace sin parapetarse "detrás de su hijo" para evitar estas explicaciones.

Tras subrayar que la "mentira" forma parte de la actuación de Puente en política, el líder 'popular' ha querido dejar claro que el alquiler del piso en el que vive en Madrid lo pagan su pareja y él, y que ya lo ha explicado "por activa y pasiva".

Feijóo entiende que esta "difamación" de Puente responde al hecho de que la Cámara haya votado este jueves instar al presidente Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza o que asuma con su dimisión las responsabilidades por las casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE. "Esto es una cosa sorprendente", se ha quejado, visiblemente molesto.

Feijóo se ha preguntado "¿qué es esta difamación?" cuando en los últimos años ha presentado tres declaraciones acreditándolo "todo": cuando llegó a la Xunta de Galicia, cuando fue senador y ahora como diputado. Según ha dicho, "se equivocan" con él si piensan que así va a dejar de denunciar la corrupción del Gobierno, del presidente y de su partido.