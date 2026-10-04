Feijóo lamenta las dos muertes por el temporal en Cataluña y pide una coordinación "ágil" para evitar más daños

Crecida del río Besòs a causa de las lluvias torrenciales en Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado "profundamente" la muerte de dos personas a causa del temporal de lluvias que ha afectado a Cataluña en las últimas horas, así como el desaparecido en Pineda de Mar (Barcelona).

"Lamento profundamente las dos víctimas mortales y un desaparecido que ha dejado el temporal en Cataluña y le envío mi más sentido pésame a sus familias", ha expresado el líder de la oposición este domingo en su cuenta de X.

Además, Feijóo ha pedido a todos los ciudadanos que extremen la precaución y a las autoridades "que se coordinen de manera ágil para evitar más daños".

En la mañana de este domingo se ha conocido que dos personas han fallecido a causa de las lluvias en los municipios de Tordera y Montornès, en la provincia de Barcelona. Además, los Bomberos han informado que hay "como mínimo" una persona desaparecida en la riera de Pineda en Pineda de Mar (Barcelona), donde se ha establecido un dispositivo de búsqueda.

Mientras, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que las restricciones por el episodio de fuertes lluvias en Cataluña no están vigentes desde las 14 horas de este domingo, aunque se mantendrán activas en el Alt y Baix Empordà (Girona), donde existe un "riesgo hidrológico" por la crecida de los ríos Ridaura y Daró, por lo que se mantendrán restricciones hasta las 21 horas.

Illa ha afirmado que a partir de esta tarde se entrará en una etapa "muy diferente", aunque ha advertido que no hay que bajar la guardia porque todavía puede haber lluvias torrenciales tanto este domingo como este lunes en el litoral y prelitoral