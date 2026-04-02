Feijóo lamenta que España se quede fuera de la coalición de países que trabaja para reabrir Ormuz

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que la política exterior de España "tampoco" se quede al margen de la decadencia "que ya lo impregna todo", en relación a la coalición de países, liderada por Reino Unido, que trabaja para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, y en la que España no participa.

Este miércoles, Starmer anunció una cumbre a finales de esta semana con aliados para estudiar "medidas diplomáticas y políticas" que contribuyan a reabrir el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio global de petróleo.

"España no puede permanecer aislada en un momento como este. Su sitio es con nuestros aliados históricos, en las negociaciones diplomáticas, pidiendo juntos la reapertura del estrecho de Ormuz", ha trasladado Feijóo en una publicación en su cuenta de X este Jueves Santo, en relación con este asunto de política exterior.

A continuación, el líder de la oposición ha afirmado que este "error" será revertido por el Partido Popular para que España "vuelva a tener el papel que le corresponde entre los países occidentales".